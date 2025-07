Daniel Gruener, ex de Susana Zabaleta, rompe el silencio sobre el romance de la actriz con Ricardo Pérez

Este jueves, Susana Zabaleta y su ex, el productor y director Daniel Gruener, coincidieron en la presentación de Lazos rojos, el álbum debut de su hijo Matías Gruener. El director de Morirse en domingo acompañó a su hijo en este importante evento y fue abordado por la prensa.

Daniel Gruener habló abiertamente sobre la relación que mantiene actualmente con Susana, tras 11 años de divorcio. El cineasta aseguró que, al igual que ella, se mantiene presente y es testigo de los proyectos que involucran a sus hijos, quienes han decidido seguir los pasos de sus padres en el mundo artístico: Matías, como actor y cantante, y Elisabetha, como actriz.

“Como decía Susana, intentamos estar lo más cerca posible, hasta donde Elisabetha y Matías nos lo permiten. Lo demás es acompañarlos a la distancia y disfrutar de sus sueños, de sus logros, y ahora nos toca estar de este lado, viendo cómo van dando sus primeros pasos”, comentó para De primera mano.

Susana Zabaleta defiende a su hijo / Instagram

¿Qué piensa Daniel Gruener, ex de Susana Zabaleta de su relación con Ricardo Pérez?

El director dejó claro que siempre ha llevado una buena relación con su exesposa, a quien considera parte de su familia por ser la madre de sus hijos.

“Siempre hemos tenido buena relación en todo momento. Somos familia y nos hemos mantenido muy cercanos, y creo que de eso se trata la familia”.

Sobre la relación de Susana Zabaleta con Ricardo Pérez, el comediante y standupero a quien le lleva 30 años de diferencia, Gruener respondió con amabilidad. También reconocido por su trabajo en videoclips y por dirigir el formato Top Chef México (2016), expresó:

“La veo contenta, tanto a ella como a Ricardo, y eso a mí me da mucho gusto, la verdad. Yo creo que ella se merece eso y más”.

Respecto a las críticas por la diferencia de edad, el director y productor prefirió no entrar en polémicas y cerró el tema con firmeza: “Nada, no hay nada que opinar. Me parecen irrelevantes”.

¿Por qué se separaron Susana Zabaleta y Daniel Gruener?

Susana Zabaleta y Daniel Gruener estuvieron casados durante más de 17 años y se separó en 2014. La pareja se conoció en 1996 en las grabaciones de “Sobrenatural”, película que protagonizó Zabaleta bajo la dirección de Gruener.

La pareja tiene dos hijos, Elisabetha y Matías. En diversas entrevistas, incluyendo una con Yordi Rosado, Zabaleta reveló que la separación se debió en parte a que se enfocó demasiado en su rol de madre tras el nacimiento de Matías, descuidando así su matrimonio. A pesar de la separación, la actriz reconoce que mantiene una excelente relación con Daniel Gruener.

Los compañeros de Susana le han tenido paciencia / TVNotas

¿Quién es Daniel Gruener, ex de Susana Zabaleta?

Daniel Gruener es un reconocido director, productor y guionista mexicano con una trayectoria destacada en el cine y la televisión nacional. Nacido el 23 de diciembre de 1967 en la Ciudad de México

Saltó a la fama con la película “Morirse en domingo” (2006), una ácida comedia negra que retrata el negocio funerario en México con una mirada crítica y satírica. La cinta, protagonizada por Silverio Palacios y David Ostrosky, fue bien recibida en diversos festivales internacionales, incluyendo el Festival de Cine de San Sebastián y el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Otros de sus trabajos destacados incluyen proyectos como “Sobrenatural” (1996) y “De jazmín en flor”, que lo consolidaron como un narrador visual con interés por lo gótico, lo insólito y lo social. En televisión, también incursionó en formatos alternativos, como la versión mexicana de “Top chef” (2016), donde participó como codirector de episodios que combinaban gastronomía y espectáculo.

En el plano personal, Daniel Gruener estuvo casado con la cantante y actriz Susana Zabaleta, con quien tuvo dos hijos: Matías y Elisabetha. A pesar de haberse divorciado hace más de una década, ambos han mantenido una relación cordial y cercana, enfocada en el bienestar y crecimiento artístico de sus hijos.

