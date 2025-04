Susana Zabaleta confiesa que tomó drástica decisión para no engordar: “Prefiero flaca y amargada”

La actriz Susana Zabaleta concedió una entrevista a la periodista Pati Chapoy en días recientes, en la que llamó la atención que tocó algunos temas como su divorcio de Daniel Gruener, sus relaciones posteriores, su relación con Ricardo Pérez, y la forma en que sus hijos impulsan su vida. Ahí, Susana reconoció que tuvo que tomar una drástica decisión para evitar subir de peso.

La actriz confesó cómo vivió la separación del padre de sus hijos. / Captura de pantalla/YouTube.

¿Qué le pasó a Susana Zabaleta cuando se divorció de Daniel Gruener?

En el encuentro con duración de poco más de una hora, que fue compartido hace unos días en el canal de YouTube de Pati Chapoy, Susana se sinceró como pocas veces sobre una de las peores depresiones que tuvo en su vida. De acuerdo con la popular cantante y actriz, este episodio surgió a partir de su separación del cineasta Daniel Gruener, padre de sus dos hijos. Matías y Elisabetha.

Ahí, Susana reconoció que su separación, así como ahora su relación con Ricardo Pérez, afectó también su círculo social, pues algunas madres de familia con las que solía convivir empezaron a limitar su interacción por temor a que ‘les robara el marido’.

“Fue muy doloroso porque estaba en dos chats, el de las mamás más alocadas y modernas y el de las tradicionales. En ese chat me dejaron de incluir en cuanto me vieron platicando con algún papá, porque pensaban que les iba a quitar el marido”, confesó la intérprete de 60 años.

En el encuentro, Susana reconoció que a raíz de su divorcio, tuvo una profunda depresión que la llevó a tomar una decisión muy drástica.

La actriz abrió su corazón como pocas veces. / Captura de pantalla/YouTube.

¿Qué decisión tomó Susana Zabaleta para no engordar?

De acuerdo con las palabras de la actriz, tuvo momentos de mucha tristeza, por lo que buscó ayuda de un experto, y aunque el camino no fue fácil, logró encontrar un tratamiento para recuperar su salud mental. Sin embargo, tenían un gran inconveniente: la hacían subir de peso.

“Una noche llega Elisabetha y me dice: ‘Oye, yo no sé si te tienes que conseguir un novio, fum... mo...a o lo que sea, pero ¿crees que no oímos que lloras en las noches?’… Entonces llegan ‘Los locos Adams’ y alguien me empieza a hablar bonito. Entonces ya tomaba yo pastillas para la depresión, pero no le daban a qué pastillas recetarme, pero ya le habían dado a la pastilla indicada y abro las ventanas y veo el verde y qué bonito es vivir”, recordó Susana.

Sin embargo, la buena racha con el tratamiento le duró poco a Susana, pues empezó a notar cambios que no estaba dispuesta a tolerar.

“Todo estaba bien hasta que primera semana, un kilo. Segunda semana, otro kilo. Tercera semana, cuatro kilos. Hasta que le hablo (a su terapeuta) y le digo: '¿Qué hago? Llevo seis kilos arriba’. Me dijo: ‘Cálmate, es preferible que tú estés feliz’, y yo: ‘No, prefiero flaca y amargada’, y entonces dejé de tomar las pastillas”, compartió.

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre su novio, el youtuber Ricardo Pérez?

La cantante y actriz de teatro, Susana Zabaleta compartió que su novio, el youtuber Ricardo Pérez llegó a su vida para romper sus propios estereotipos pues la sorprendió la profunda colección cultural que tuvo con él y recordó cómo fue su primer beso. Sin embargo, reconoció que no ha sido sencillo enfrentar las críticas que tiene su relación por la diferencia de edad que existe entre ellos. Ella es mayor que él 30 años.

“Es alguien que resuelve, que convive con mis hijos, generoso a rabiar. Pasamos fin de año juntos y nos hizo desayuno, comida y cena, y yo estaba de: ‘Gracias, a quién le grito que gracias’. Pero sí es difícil salir a la calle. Siempre vamos a la función VIP en el cine, a salir de noche, siempre escondiéndonos, porque es difícil. Se siente horrible”, confesó.