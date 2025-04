Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena presentan “10, La gira perfecta” y el nuevo disco “Pecado mortal”

Susana Zabaleta ofreció una conferencia de prensa junto con Rodrigo de la Cadena, con quien realizará “10, La gira perfecta”, a partir del próximo 19 de junio en el Teatro Metropólitan. Además, Susana platicó sobre su nuevo material discográfico, “Pecado mortal”, dedicado a su novio, Ricardo Pérez.

Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena presentan “10, La gira perfecta” en el teatro Metropólitan

“Estamos muy contentos de anunciar esta gira, pero también mi disco ‘Pecado mortal’, que le dedico a mi novio, Ricardo Pérez”, dijo Susana.

Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena estarán en el concierto "10, La gira perfecta" en el teatro Metropolitan

“La producción es de Alejandro Cervantes, un cubano que vive en Xolbox y es un maravilloso músico. Estuvimos trabajando todo el año pasado y parte del antepasado. No lo habíamos sacado porque estoy en Spamalot (obra de teatro) y es demasiado”.

“Este disco va dedicado al amor, que para mí en este momento el amor se llama Ricardo Pérez”.

“La gente siempre juzga, dice que eso es como un pecado, como si amar fuera un pecado y no fuera pecado odiar, criticar o hacer miles de cosas que pasan diario”, aseguró Zabaleta.

La colaboración entre Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena: un concierto de boleros y música

Sobre la colaboración con Rodrigo de la Cadena en “10, La gira perfecta”, Susana comentó: “Nos conocemos desde hace muchos años”.

Rodrigo intervino: “Yo te conozco desde siempre. Creo que la primera vez que te escuché fue en la XEW con Jaime Ortiz Pino, que tenía un programa llamado ‘Musicalerías’. Ahí fue nuestro amigo Mauro Calderón a cantar contigo un disco padrísimo: ‘El pasado no puede pasar’. Desde entonces te admiro. Escuché tu música, vi tus películas y me hice tu fan, como muchos otros mexicanos”.

Susana recordó: “Nos juntó el maestro Manzanero muchas veces. Admiraba muchísimo a Rodrigo. A mí, me amaba. Siempre habíamos querido hacer una gira y ya se dio. Vamos a hacer gira por todo el país”.

Rodrigo agregó: “Hemos hecho algunas cosas juntos. Hemos encontrado complicidad en el repertorio y en muchas cosas que podemos hacer juntos. Me siento muy a gusto, es una cantante muy dinámica, además es una cantante híbrida porque tiene formación académica y popular. Puede cantar lo que quieran, una ópera, una canción de rock, de arrabal”.

“El bolero para mí es como recordar esos años cuando mis papás estaban tan enamorados que se cantaban canciones. Oías y decías: ‘Guau’. O te dedico esta canción, que estás enamorada y dices: ‘Esta es la canción que le tengo que cantar a este ‘güey’ y esa canción vive contigo para siempre. Para mí, son testimonios de amor”, indicó Susan.

Rodrigo agregó: “El bolero además es un orgullo para México, junto con la aportación de Cuba, comparte el patrimonio cultural y material de la humanidad que fue declarado en 2023 ante la UNESCO. El bolero es un eje fundamental, rector de la vida y las sociedades de Hispanoamérica. Cada país tiene su propio bolero. Para mí, es la distancia más corta entre dos cuerpos”.

Rodrigo agradeció a Susana la oportunidad de cantar con ella en “10, La gira perfecta”, ya que ha compartido el escenario con personajes de la talla de Armando Manzanero:

“La gente dice que ya no hay cantantes de este nivel. Actualmente, hay un vacío en este aspecto. Yo creo que no. Hay grandes compositoras, poetas. En nuestras manos está la posibilidad de darles oportunidad. Siento un gran compromiso y responsabilidad. Apreciando ese talento de esos grandes como el maestro, también siento un compromiso por mantenerlo vivo de la mejor manera. Entregar lo máximo de mis capacidades y mi pasión para dejar historia y hacer cosas bellas. Seguir siempre defendiendo lo nuestro y la gran herencia que nos dejaron nuestros artistas”.

Susana Zabaleta estará en concierto con Rodrigo de la Cadena en el teatro Metropolitan, junio 2025

Pecado mortal: El nuevo disco de Susana para su novio Ricardo Pérez

Susana recordó: “Hace algunos años hice un disco llamado ‘La sensatez y la cordura’. Este es como ‘La sensatez y la cordura 2', pero está dedicado a Ricardo. También es de boleros que tienen que ver con el amor y el despecho. La gira es aparte, aunque temas de este disco forman parte de la gira”.

“El disco tiene 12 canciones. Este mes se lanza ‘Pecado mortal’ y cada mes se lanzará un nuevo sencillo”.

“Yo no soy de no clavarse en el amor. Soy de me parto la madre. Estoy viendo el Metrobús que viene derecho y todo el mundo me grita: '¡Quítate, güey, cuidado, güey!’. ¡Y a mí me vale, llévame! Cuando estás enamorado, es el mayor alto nivel de sentirse vivo. A lo mejor Marian, la psicóloga, va a decir: ‘No, bueno, lo que pasa es que te confunden tus hormonas’. A mí me vale si vuelvo a sentir eso y lo quiero volver a sentir. No puede ser nada más poquito, ráscate o mejor nada. Yo sí, hasta que me parta la madre ya vendré a llorar con ustedes de: '¿Por qué hiciste un disco de despechados?’. Ya lloraremos juntos. El amor es así. Si lo pensamos, cuántas personas se quedan con alguien por el cariño, lo cual respeto mucho, pero el amor dura para siempre, la pasión cuatro años, no nos hagamos p…", agregó Susana.

Susana también contó que trabajará con su novio, Ricardo Pérez, pues los contrataron para una marca muy importante: “Empezamos en abril a hacer el contenido y en junio va a ser como una manifestación impresionante. No habíamos dicho que sí nunca, como jamás tampoco hemos dado entrevistas juntos precisamente para cuidarnos. Quiero que dure. Si pongo mi amor en sus manos, ya valió. Son especialistas en hacer que se chin... una pareja. Miren a la Angelita y el otro pobre”.

Susana Zabaleta estará en concierto con Rodrigo de la Cadena en el teatro Metropolitan en ’10, La gira perfecta’ en junio de 2025. / Francisco Mancera / TVNotas

Susana Zabaleta recuerda a Memo del Bosque

Susana recordó el día que salió de Monclova a la Ciudad de México:

“El día que salí de Monclova, mi mamá me había regalado una lámpara. Me dijo: ‘Llévate la lámpara de tu abuelita para que te alumbre’. Yo traía una lámpara de cristal en el avión. Al lado mío venía Memo del Bosque. Me dijo: ‘Hola, ¿cómo estás?’, medio coqueteando conmigo. Me dijo: '¿De dónde eres?’ De Monclova. ¿Y tú? ‘De Matamoros’. Ah, qué padre. ¿A qué vas? Ya me voy a quedar allá porque quiero ser cantante. Y me dijo: ‘Ah, yo voy a trabajar en Televisa’. Me contó que estaba planeando hacer un nuevo canal. Yo pensé: ‘Ay, pobre’. Me acuerdo de toda la esperanza que yo tenía en esa época, en esa Susana ‘Monclovense’ que venía con su lámpara de cristal después del terremoto, a esperar cumplir esos sueños. Precisamente, uno de los primeros que cumplió esos sueños fue Memo del Bosque. Fue el primero que me dio una oportunidad en Televisa, que me ayudó en Telehit. Él pasaba noche y día el video de ‘Ella y él’, que había realizado mi marido, Daniel Gruener”.

“Yo le diría a esa Susana que hubiera sido lo mismo si no me hubiera preocupado tanto. Siempre nos preocupamos por el futuro, por eso decidí dejar de preocuparme por el futuro. Hubiera estado más bonito gozar cada momento, en lugar de estarme preocupando por qué iba a pasar”.

Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena rechazan la apología de la cultura del narco

En relación con su opinión sobre la polémica que generan artistas como Los alegres del barranco, que presentaron videos de delincuentes en las pantallas de un concierto, o la situación de Luis N Conriquez que dejó de cantar narcocorridos en la Feria de Texcoco, Susana y Rodrigo también comentaron:

“Enaltecer a un grupo delincuente, que ha matado, asesinado, masacrado a personas, creo que es lo más vil que te pueda pasar. No puedes por hacerte famoso enaltecer a un asesino, tampoco a un político. Me ofrecieron miles de series de narcos, la ‘narca’ mayor, la no sé qué, y siempre dije que no porque es seguir dándole vuelo a todas esas cosas y decir: ‘Bravo, bravo’, en algo que no estoy de acuerdo. Los narcos deberían estar donde tienen que estar, con Bukele (presidente de El Salvador)”, aseveró Susana.

Rodrigo agregó: “Es un reflejo también de la dura realidad. A veces los corridos tumbados no son más que una crónica de lo que sucede. No podemos silenciar la expresión. Sin embargo, enaltecerlo y ponerlo en un pedestal, tampoco. Hay mucha gente a la que podemos darle ese espacio, que vale la pena recordar y tener en cuenta. Tenemos personalidades fantásticas a las cuales hay mucho que aprenderles”.

Susana: “Como los corridos de antes, que también hablaban de cosas, como Camelia, la texana”.

