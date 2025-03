Susana Zabaleta reacciona a emotiva carta de su hijo; pide que paren de recordarle su origen

Susana Zabaleta se mostró visiblemente conmovida y molesta ante los comentarios que siguen etiquetando a su hijo, Matías Gruener, como “el adoptado”. En una reciente entrevista con Pati Chapoy, la intérprete y actriz expresó su indignación y envió un mensaje contundente a quienes insisten en destacar el origen de su hijo en lugar de reconocer su talento y trayectoria.

Matías Gruener responde a los señalamientos sobre su origen con emotiva carta

Hace unos días, Matías decidió alzar la voz en redes sociales para expresar su frustración respecto a cómo lo presentan ante el público. En un mensaje bastante reflexivo, el joven compartió: “Yo nací así. No elegí mi inicio, pero sí el camino que sigo. Y como yo, hay millones de personas con historias similares, personas que han tenido que encontrar su identidad en medio de preguntas sin respuesta. Esto no es un secreto. No es algo de lo que deba avergonzarme, pero tampoco es un tema de debate para el mundo”.

Sus palabras resonaron con miles de personas, lo que generó un debate sobre la importancia de la identidad en la vida, pero también opiniones dividas acerca de ello públicamente.

Susana Zabaleta estalla contra quienes molestan a su hijo por ser adoptado

Susana Zabaleta no dudó en externar su descontento con la prensa ante lo sucedido y aclaró: “Matías es mi sustancia… Es mi vida, mi corazón, mi amor, es todo”, expresó al borde de las lágrimas en la entrevista.

La artista criticó que, a pesar de que su hijo ha trabajado arduamente en la música, las preguntas sobre su adopción siguen opacando su esfuerzo: “Lleva un año entero haciendo música, cantando en miles de lugares, y lo primero que le preguntan es: ‘El hijo adoptivo de Susana Zabaleta’. ¿Qué necesidad hay?”.

Fiel a su estilo, Zabaleta comparó la insistencia en el tema con una situación absurda: “Es como decir: ‘El circunciso de mi amigo’. A mí qué ching... me importa si tienes circuncisión o no. ¡Ay!, perdón manito, pero ¿qué necesidad hay?”, expresó molesta.

Susana Zabaleta sale en defensa de su hijo: “Nosotros somos familia”

Zabaleta también compartió cómo abordó la situación con Matías para brindarle apoyo y fortalecer su seguridad en medio de la polémica: “Si yo me hubiera detenido por las cosas que han dicho de mí, no tendría esta casa, ni esta columna, ni esta madera que trajimos. Cada cosa aquí tiene una historia, como tú tienes una historia conmigo. No podemos olvidar nuestra historia y estamos orgullosos de quienes somos. Nosotros somos familia, que no lo entiendan afuera, pues, perdón, es asunto de ellos”, concluyó.

