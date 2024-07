Susana Zabaleta soñó al hijo que adoptaría antes de conocerlo, ¿más allá de explicaciones científicas?

Además de cantante y actriz, Susana Zabaleta es madre de dos hijos; Elisabetha Gruener de 21 años y Matías Gruener de 18 años; el segundo también es cantante y actor y lo adoptó cuando tenía solo un año de vida.

Susana Zabaleta ha expresado el fuerte vínculo que la une a Matías, pues ella no lograba quedar embarazada de su entonces esposo Daniel Gruener. Sin embargo ahora la soprano relata que siempre supo que tendría dos hijos que se llamarían Elisabetha y Matías. Además, afirmó que una noche se despertó de golpe y se levantó de la cama con la certeza de que su hijo había nacido y así fue como empezó la búsqueda de su adopción.

Elisabetha y Matías Gruener / Instagram: @matiasgruenerzz

En una entrevista en el programa ‘Perversiones de un café’, Susana Zabaleta contó que fue en un sueño donde le anunciaron la llegada de su hijo, Matías. Ella relató que despertó sobresaltada, ya que normalmente tenía pesadillas con arañas. Su esposo en ese momento trató de calmarla asegurándole que no había ningún insecto en la habitación.

Susana Zabaleta recuerda cómo sintió la llegada de Matías al mundo

“Yo siempre soñaba con arañas y me dice: ‘No hay ninguna araña, tranquila’, y dije: ‘No, no, no son las arañas’ y me dijo: '¿Qué?’ , ‘Es que ya nació' (dijo Susana), '¿Quién?’ (preguntó su esposo) ‘Ya nació Matías’ (respondió Susana)”.

Su entonces esposo la miró con asombro mientras la cantante le expresó que, aunque era un sentimiento indescriptible, estaba segura de que su hijo ya había nacido.

Susana Zabaleta y su hijo Matías Gruener. / Instagram: @matiasgruenerzz

“Me volteó a ver así como de ‘cu,cu’ entonces le dije: ‘Es que no te lo puedo explicar. Lo siento en el corazón ya nació'”. Susana Zabaleta

La pareja de la intérprete en ese momento quedó tan sorprendido que decidió hacerse un chequeo para comprender cómo habían logrado tener otro hijo.

“Susana, tranquila. Tan mal me vio que me dijo: ‘Me voy a ir a checar’. Va y se checa y llega tristísimo y entonces dice: ‘Soy yo. Tenemos problemas’. Él fumaba mucho. Supongo que por eso”. Susana Zabaleta

Susana Zabaleta comenzó la búsqueda de su hijo por adopción

A raíz de esto, su pareja le sugirió iniciar un tratamiento de fertilidad, pero Susana se negó. Estaba decidida a buscar y encontrar a su hijo.

“Me dijo: ‘Vamos a empezar un tratamiento’. Y le respondí: ‘No vamos a empezar nada. Yo voy a empezar la búsqueda‘. '¿De qué?’ ‘De Matías’”. Susana Zabaleta

Su esposo le dijo que eso era una locura, pero Susana insistió y comenzó a buscar niños por adopción. “Es algo que se siente y no se lo puedes explicar a nadie”, afirmó.

Zabaleta relata que recorrió varios orfanatos en distintos estados hasta encontrar a quien hoy es su hijo Matías, quien ahora tiene 18 años y ha comenzado su carrera en la actuación.

Susana Zabaleta se divorció en 2014

Susana Zabaleta y Daniel Gruener estuvieron casados durante más de 17 años antes de separarse en 2014. La pareja tiene dos hijos, Elisabetha y Matías. En diversas entrevistas, incluyendo una con Yordi Rosado, Zabaleta reveló que la separación se debió en parte a que se enfocó demasiado en su rol de madre tras el nacimiento de Matías, descuidando así su matrimonio.

A pesar de la separación, la actriz reconoce que mantiene una excelente relación con Daniel Gruener, quien es director de la película ‘Morirse en domingo’.

