¿Francisco Céspedes amenaza a Susana Zabaleta tras ventilar su cáncer?: “Tu nombre puede ser borrado”

Tal parece que la polémica entre Francisco Céspedes y Susana Zabaleta está muy lejos de terminar. Y es que, luego de que el cantante dijera que había acompañado a la actriz “cuando tuvo cáncer”, ahora habría lanzado un mensaje que, para muchos, se considera como una amenaza en su contra.

Recordemos que, en su momento, la actual novia de Ricardo Pérez se dijo muy molesta por las declaraciones de Céspedes. Si bien no dejó claro si estaba molesta por haber hablado de su presunta enfermedad, Zabaleta sostuvo que su colega estaría enojado con ella por haber exhibido el supuesto acoso que sufrió de su parte en un concierto.

“Depende de a quién se le crea a Francisco Céspedes, quien está enojado porque yo hice una declaración. Creo que las mujeres ya estamos un poco hartas. Creo que es muy ruin lo que dijo cuando él me soltó en un escenario una frase irrepetible”, indicó a la prensa.

Fracisco Céspedes / Redes sociales

No te pierdas: Susana Zabaleta sí tuvo cáncer, según Martha Figueroa: “Me contaron los detalles del proceso”

¿Cómo reaccionó Francisco Céspedes ante los señalamientos de Susana Zabaleta sobre su polémica en un concierto?

Hace poco, Francisco Céspedes lanzó un comunicado en el que expresa su dolor por las más recientes declaraciones de Susana Zabaleta, ya que siempre la apoyó y la acompañó en los momentos más difíciles.

Cabe recordar que Susana Zabaleta lo señaló de haberle hecho un comentario desafortunado en pleno concierto en Oaxaca, el cual consideró como “ruin": “Irrepetible; la dijo en un concierto en Oaxaca, cerca del micrófono, donde todo el mundo, además de mi marido, la escuchó… (Me dijo) ‘No te muevas así porque se me para la v…’".

Ante esto, Francisco rompió el silencio y reprobó las declaraciones de Susana; esto dijo a través de su cuenta de Instagram.

“Te dije: ‘cuenta conmigo’ y hasta fingiste llorar de emoción algo que ahora veo claramente...Mi conclusión es que debes estar enferma, muy enferma, con mucha rabia con la vida, tu pasado, no sé”, indicó.

Aunque señaló que su familia le recomendó ya no hacer más grande la polémica y quedarse callado, dijo que no permitirá más insultos en su contra: “Me han aconsejado hasta mis hijos por favor no conteste a tus insultos y no haga caso a alguien que busca atención sin dudas, pero yo no soy mis hijos”, resaltó.

Por si esto fuera poco, también habría acusado a ‘la Zabaleta’ de, aparentemente, manipular a Ricardo Pérez, quien es 30 años más joven que ella, para seguir siendo relevante, escogiendo así “el camino más fácil” hacia la fama.

“Estás empujando hacia las fauces del león a alguien que es mucho más joven que tú, que no se da cuenta de tu engaño, como lo estas utilizando, pobre joven...pero yo no lo soy, igual que tú, la diferencia es que no oculto mis huellas con maquillaje y eso lo entiendo lógico por tu condición…Escogiste el camino más fácil, cantar éxitos de otras y otros realmente artistas y mientras buscabas más alto en estas y/o estos más caricatura te volvías” Francisco Céspedes

No te pierdas: Hijo de Susana Zabaleta rompe en llanto y confiesa sintiéndose solo: ‘Todos aparentan estar bien, pero yo no”

¿Francisco Céspedes amenazó a Susana Zabaleta tras exponer su polémico comentario en un concierto en Oaxaca?

Francisco Céspedes también acusó a Susana Zabaleta de usar la “igualdad de género” para “congraciarse” con el público, algo que considera “miserable”.

No obstante, lo que más llamó la atención de su comunicado fue lo que habría sido considerado por usuarios como una advertencia en contra de Susana en su comunicado, dado que el artista mencionó que parte de su ser pediría “destrucción”. Sin embargo, apuntó que no se trataría de una amenaza hacia la famosa.

Francisco Céspedes “¿Qué es lo que buscas? es evidente ATENCIÓN pero más allá de lo miserable de la forma ya se qué piensan de ti antiguos y actuales compañeros de espectáculos. Por dios lo juro, siento compasión por ti no siento odio pero ojo, esa es mi parte buena, la otra pide destrucción, no física, no es amenaza de muerte en lo absoluto, nunca he sido un asesino pero hay destrucciones que duelen mucho más y hasta tu nombre puede ser borrado de la historia pasada y presente de la humildad, lo juro”

Para finalizar, afirmó que Susana fue la “que comenzó todo” al hablar mal de él y quererer dañar su reputación con sus recientes declaraciones, afectando a su familia en el proceso.

“Recuerda, esto lo iniciaste tú, yo no hablo mal de las personas, no son mis principios ni mi moral, no es mi estilo, pero te equivocaste arrojando por ti tu enfermiza alma a la hoguera y ahora a la inversa del águila que devoraba el hígado de Prometeo cada noche por entregar luz a los humanos puede suceder contigo por toda la eternidad. Hasta me estoy divirtiendo con esta estupidez tuya, que dios te proteja de ti misma para tu salvación”, concluyó.

Hasta el momento, Susana Zabaleta no ha dado declaraciones sobre este asunto. En tanto que los internautas están divididos; algunos apoyan al cantante, mientras que otros creen que otros hasta temen por la seguridad de Zabaleta.

Francisco Céspedes mensaje Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Susana Zabaleta confirmó que tuvo cáncer?

Cabe recordar que amigo cercano a Ricardo Pérez, actual novio de Susana Zabaleta, contó para TVNotas que, presuntamente, la actriz fue diagnosticada con “linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer linfático)” hace algunos años.

Si bien, la también cantante se sometió a tratamiento y ahora está mejor, puntualizó que aún “no puede cantar victoria”, ya que debe cumplir cinco años sin recaer.

“Susana piensa que no es de la incumbencia de los medios, que es algo muy personal. Le molestó mucho que fuera el cantante Francisco Céspedes quien abrió su bocota. Creo que es la oportunidad perfecta para que ella ahora lo acepte”, indicó.

Mira: Susana Zabaleta, sin miedo al amor, pero ¡con pavor a la suegra!, revela que le da nervios conocerla