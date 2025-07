Susana Zabaleta tuvo cáncer y no sabía si sobreviviría: Sigue en observación para cantar victoria

Después de que hace unas semanas Francisco Céspedes, en el programa Ventaneando , comentara que Susana Zabaleta había padecido cáncer, confirmamos la noticia: Un conocido de Ricardo Pérez nos contó lo que sucedió.

“Susana es una mujer aguerrida, agradecida con la vida por tener esta segunda oportunidad y, sobre todo, feliz de contar con el amor de Ricardo, con quien lleva ya casi 2 años. Susana le comentó que padeció cáncer de ganglios linfáticos a finales de 2022 y principios de 2023. Esto lo conmovió”.

La actriz y el comediante llevan casi 2 años de relación / Archivo TvNotas, Intagram: @matiasgruenerzz, @elisabethagrueNerz, @susanazabaleta y @franciscocespedes

¿Qué tipo de cáncer tiene la actriz y cantante, Susana Zabaleta?

“Ella también padece fibromialgia, un trastorno que le provoca dolor en músculos y huesos. Ricardo cuenta que ella no es una persona que se queje todo el tiempo, sino que es reservada y valiente”.

“Cuando le comunicaron el diagnóstico de linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer linfático), se deprimió. Se alejó de muchas amistades y se acercó a otras. No sabía si iba a sobrevivir, pero frente a sus hijos, Matías y Eli, siempre se mostró fuerte”.

“Tuvo que recibir algunas quimioterapias. Este tipo de cáncer no era tan agresivo, pero había que erradicarlo. Gracias a Dios, a ella le funcionó muy bien, pero el cabello comenzó a caerse y prefirió raparse”.

Los hijos de Susana Zabaleta han sido su mayor apoyo

¿Cómo enfrentó Susana Zabaleta el cáncer?

“Sacó su optimismo, la guerra que todos conocemos (Susana Zabaleta). En ese entonces, se compró pelucas para que nadie lo notara. Salió. Le ayudó mucho su actitud positiva, sobre todo adelante cuando el doctor le dijo que había vencido la enfermedad y las quimios habían sido benévolas con ella”.

“Hoy sigue en chequeos. Debe estar en observación y estudios realizados. Si cumple con los 5 años sin recaer que marca la medicina, podrá cantar victoria”.

“Susana piensa que no es de la incumbencia de los medios, que es algo muy personal. Le molestó mucho que fuera el cantante Francisco Céspedes quien abrió su bocota. Creo que es la oportunidad perfecta para que ella ahora lo acepte”.

“Hoy agradece la vida misma. Está feliz con sus hijos y realizada en su carrera, con proyectos. Tiene una vida plena al lado de Ricardo, quien le trajo energía, vitalidad y amor. Susana es una guerrera que libró la batalla contra el cáncer y merece que su historia sea contada. Ojalá después de esta publicación decida hablar de esto. Podría ayudar a muchas mujeres que viven esta situación”, concluyó.

Francisco Céspedes ventiló que Susana Zabaleta tuvo cáncer

Tras unas declaraciones en que Zabaleta aseguraba que Céspedes intentó propasarse con ella, él en una entrevista para Ventaneando aseguró:

“Cuando ella tuvo cáncer la llamaba todos los días. No le voy a mandar un beso, pero no entiendo por qué. Trabajamos juntos, lo hicimos bastante bien y cuando ella llevó dificultades en su vida la llamaba siempre. Todos los días preocupada por ella, y no toco más el tema”.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin?

La doctora María Guadalupe Alvarado Rivera nos cuenta:

“El linfoma es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático y los ganglios. Existen 2 tipos de linfoma: El de Hodgkin, que suele ser altamente curable, especialmente en etapas iniciales, y el no Hodgkin, que es muy agresivo y que puede propagarse rápidamente y afectar más ganglios linfáticos y otros tejidos, como el bazo, el hígado y la médula ósea. La curación depende del tratamiento y la respuesta del paciente”.

