Susana Zabaleta comparte tierno momento con Ricardo Pérez en medio de las críticas por ser “pick me”

Susana Zabaleta ha sido muy criticada en las últimos días. Y es que, durante su concierto de la semana pasada en el Teatro Metropolitan de la CDMX, arremetió contra Mariana Seoane y habló sobre las cirugías que se habría realizado Belinda.

Si bien algunos de sus fans la defendieron diciendo que solo era parte de su show, muchos se mostraron indignados por sus comentarios y hasta la han calificado de ser una “pick-me girl”, un término utilizado para referirse a las mujeres que buscan aprobación masculina menospreciando a otras chicas.

Susana Zabaleta en concierto / Marianne Pérez Mooren

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre Mariana Seoane y Belinda?

Aunque en su momento Susana Zabaleta pidió que dejaran de criticar a Mariana Seoane por haber dicho que mantenía a su novio, Ricardo Pérez, quien es 30 años menor que ella, revivió la polémica en su presentación y dijo: “Chamaca pen…, pero no es chamaca. Señora, señora pen… en fin”.

Por otra parte, aseguró que Mariana Treviño había sido mejor que Belinda en ‘Mentiras, la serie’. También aprovechó para felicitar al cirujano de la cantante, asegurando que, a diferencia de otros casos que ha visto, sí quedó “bien”.

“La Beli también. ¡Que viva la Beli! Sí, la verdad, operada, pero sí. ¡Venga, maestro! Pero hay unas que quedan chuecas y ella no”, expresó.

Belinda no ha dicho nada al respecto de esta situación. En tanto que Mariana Seoane simplemente decidió no darle importancia al asunto y proponerle a Susana que se sienten a arreglar sus diferencias.

¿Cómo reaccionó Susana Zabaleta ante las críticas por insultar a Mariana Seoane y Belinda?

Si bien Susana Zabaleta no ha hecho declaraciones directas sobre las críticas que ha recibido últimamente, hace poco compartió algo que, para muchos, es una forma de decir que no le importa lo que digan de ella, pues es muy feliz.

Se trata de la sorpresa que le hizo Ricardo Pérez durante la presentación que dio recientemente en el Teatro Metropolitan. La cantante se encontraba entre el público disfrutando del show de su pareja, cuando este la invitó a subir al escenario para cantarle el tema ‘Personajes’, de Los claxon.

Visiblemente nervioso, el comediante manifestó que esa canción expresaba todo lo que le hacía sentir ‘la Zabaleta’.

“Siempre pienso que ya no me puedes hacer más feliz y siempre me sorprendes, y lo haces. Te amo”, escribió la también actriz junto al video del momento.

El momento no pasó desapercibido en redes sociales y muchos felicitaron al comediante por ese lindo gesto, asegurando que la pareja está más enamorada que nunca.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta?

El romance entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta comenzó en 2023, cuando participaron en el reality ‘Divina comida’. A partir de eso, empezaron a salir y, en 2024, hicieron oficial su relación.

De acuerdo con el comediante de La cotorrisa, Ricardo Pérez, la actriz y cantante, Susana Zabaleta le advirtió que no sería su novia a menos que se lo pidiera de manera formal. Desde entonces, ambos se han mostrado muy felices tanto en redes sociales como en eventos públicos.

Pese a todo, su romance ha sido muy criticado debido a la diferencia de edad. Y es que Susana tiene 60 años, mientras que Ricardo tiene 30. La actriz llegó a confesar que su noviazgo provocó que muchas de sus amigas de alejaran de ella.

