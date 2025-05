¿Susana Zabaleta “mantiene” a Ricardo Pérez? Comentario de Mariana Seoane enciende las alarmas

Hace poco, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez cumplieron un año de noviazgo. A pesar de que ambos se muestran muy enamorados, han sido objeto de críticas por la diferencia de edad; la actriz tiene 60 años, mientras que el comediante apenas cumplió 30 en noviembre del año pasado.

Si bien ambos son conscientes de los señalamientos, en diversas ocasiones han dejado ver que no les interesa lo que digan de su relación y que son muy felices juntos.

A través de redes sociales, el conductor de ‘La cotorrisa’ le dedicó un romántico mensaje a la también cantante. En su publicación, le agradeció a Susana por “el año más rápido y bonito de su vida”.

También hizo hincapié en que, pese a lo que se diga de su relación, la ama con todo su corazón y espera seguir compartiendo más momentos a su lado.

El joven acompañó su dedicatoria con una serie de fotografías de algunos momentos juntos, incluyendo una en la que, aparentemente, están desnudos en la cama, lo que dio mucho de qué hablar.

Si bien muchos los felicitaron, algunos no duraron en criticarlos. Y es que, según los detractores, Ricardo debería estar con “una mujer de su edad” y no con “una vieja”.

En medio de todo esto, Mariana Seoane tuvo un reciente encuentro con la prensa, en el que hizo un comentario muy polémico sobre la relación entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta.

El tema surgió cuando Mariana Seoane comentaba sobre su nueva canción, ‘Amantes del peligro’, un sencillo que habla sobre las parejas con diferencia de edad. Según la llamada ‘Niña buena’, está de acuerdo con este tipo de relaciones.

Sin embargo, lo que llamó la atención de su declaración es que insinuara que Susana le daba dinero a Ricardo por estar con ella.

Mariana Seoane

“Generalmente, nunca es mal visto de un hombre a una mujer, como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes y, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie”