¿Hubo boda secreta entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez? La actriz asegura que es ¡su marido!

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, integrante del popular pódcast de comedia “La cotorrisa”, ha estado en la mira del público desde que se hicieron públicos sus vínculos sentimentales, sobre todo, por la diferencia de 30 años de edad entre ellos. Una de las preguntas más frecuentes que se les ha hecho en encuentros con los medios es si piensan casarse, pregunta que Susana ha contestado con una negativa, para ella es claro: No quiere casarse con Ricardo Pérez, pero, ¿cambió de opinión? ¡Recientemente lo llamó marido y las redes están explotando! ¿Hubo boda secreta?

La cantante soprano descubrió a sus seguidores al referirse a Ricardo Pérez como “mi marido” durante un tierno recuerdo que compartió sobre una sorpresa que él le hizo en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México. Este gesto ha provocado especulaciones sobre si hubo o no una boda secreta, generando cientos de reacciones y dudas.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se besan / Captura de pantalla

¿Por qué Susana Zabaleta llama “marido” a Ricardo Pérez?

Durante una entrevista reciente para el pódcast Date cuenta, Susana Zabaleta recordó cómo Ricardo Pérez la sorprendió en el Teatro Metropólitan, y al hacerlo, se refirió a él cariñosamente como “mi marido”. Este detalle llamó la atención y generó dudas entre sus seguidores sobre el estatus real de su relación. Aunque Susana ha rechazado públicamente la idea de casarse, hay evidencia en videos y mensajes previos que muestran que ella lleva varios meses usando la palabra “marido” en tono de broma o de cariño.

Algunos usuarios en redes sociales han señalado que esta expresión viene acompañada de la entrega de anillos de promesa, los cuales han sido mostrados en diferentes ocasiones. Sin embargo, ni Susana ni Ricardo han confirmado una boda formal, lo que mantiene la ambigüedad y aviva la curiosidad del público.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el gesto de Susana Zabaleta a Ricardo Pérez?

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Muchos usuarios mostraron sorpresa y comenzaron a compartir clips y mensajes antiguos donde Susana Zabaleta ya usaba la palabra “marido” para referirse a Ricardo Pérez, lo que sugiere que la relación ha tenido este tipo de lenguaje desde hace tiempo. Otros comentarios destacaron la ternura del gesto y la química entre ambos:



“Dijo mi marido!!!”

“Amo como dice, mi marido”

“Todas merecemos un Ricardo, pero los Ricardos no merecen una Susana”

“Es su marido. Lleva diciéndole mi marido desde que le dio el anillo. Tienen un anillo de promesa ambos y ahí se ve en video”

