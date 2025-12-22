¿Chumel Torres será papá? Revela si planea formar una familia con su nueva novia, Julieta Silva

Aunque Chumel Torres es muy reservado para hablar de su vida personal, ha demostrado que no cabe de felicidad tras encontrar el amor en la nutrióloga y empresaria Julieta Silva, con quien, para que todo funcione, tiene un acuerdo:

“Hijos no quiero tener. Veo a mi hermano con mis sobrinitos y digo: ‘Hijole, se ve muy c4brOn’. Ella comparte el mismo sentir. Lo hemos platicado mil veces”, reveló Chumel Torres.

Chumel Torres y su novia / Liliana Carpio, Alejandro Isunza, IG:@julietasilva y @ChuMeltorres

¿Cómo fue que Chumel Torres conoció a su novia Julieta Silva?

A los 2 les encantaría casarse, pero aún no hay planes de boda: “Estamos muy contentos, vamos poquito a poquito, llevamos más de 1 año. La conocí en un evento de stand up que di. Me la topé y platicamos”.

“Nos dejamos de ver como 1 año y después me salió en redes que estaba soltera y le escribí por Instagram: ‘Oye, pues ¿dónde me formo? Me encantaría esa vacante’. Comenzamos a cotorrear y aquí estamos”, expresó.

Julieta Silva es un ejemplo de fortaleza. En 2013, mientras esquiaba en Colorado, sufrió un terrible accidente en el que se rompió una de sus vértebras en 4 pedazos. Tuvo que ser operada, con 50% de riesgo de no volver a caminar.

Chumel Torres y su novia / Liliana Carpio, Alejandro Isunza, IG:@julietasilva y @ChuMeltorres

¿Quién es Julieta Silva, la novia de Chumel Torres?

El conductor no para de expresar su gran admiración hacia ella: “Es una ch1ng0n4. Estoy muy orgulloso. Estar a su lado es muy cool. Admiro su resiliencia y la habilidad que tiene para adaptarse a las circunstancias, porque casi se queda paralítica y solita se puso las pilas. Yo le he dicho: ‘Gente como tú dura soltera 10 minutos’, porque es como cachar una estrella fugaz. A la cuarta cita le dije: ‘Oye, yo ya estoy, en el momento que tú quieras animarte, aquí estoy fuera de la puerta’”.

Julieta es nutrióloga y ha conseguido que Chumel siga una buena alimentación: “Me tiene en ch1ng4. Soy muy disciplinado. Me pone mi rutina. Siempre como muy sano con ella y yo soy como la mala influencia. Julieta me sonsaca para lo bueno. He bajado de peso gracias a ella, como unos 3 kilos. De repente es como: ‘Ya me cierra el pantalón que no me quedaba’” .

La pareja todavía no ha decidido irse a vivir juntos, ya que como están se acomodan perfectamente: “Nos gusta mucho nuestra individualidad. Ella es una workaholic y yo también, pero llegará un momento en que sí lo hagamos”

Por último, en cuanto a sus proyectos profesionales, Chumel se encuentra a punto de volver a la actuación: “Voy a hacer un musical con Morris Gilbert. Tardé 7 años en escribirlo. Es de comedia y habla de un wey al que le chocan los musicales, pero vive dentro de uno. Ya estamos muy avanzados en el tema del taller. En 2026 lo estrenaremos. A mí me encanta actuar y qué padre que se abran espacios para cosas nuevas”, concluyó.

Chumel Torres y su novia / Liliana Carpio, Alejandro Isunza, IG:@julietasilva y @ChuMeltorres

¿Quién es Chumel Torres?

Chumel Torres

En 2016 fue presentador del programa Chumel, en HBO.

Desde 2018 es conductor del noticiero La radio de la República, por Radio Fórmula.

Como actor ha participado en obras de teatro como Un dios salvaje y Agotados.

