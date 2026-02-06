¿Javier Alatorre se casa con hombre misterioso? Surge falso rumor en redes sociales, ¡esto se sabe!

Javier Alatorre de nuevo a la conversación digital tras difundirse fotografía en la que presuntamente se casaba con un hombre, a sus 65 años de edad. El falso rumor comenzó a generar sorpresa entre internautas y aunque muchos lo creyeron, otros no. ¡Es inteligencia Artificial! ¿Qué decía la publicación?

Javier Alatorre se va de ‘Hechos noche’ / IG

¿Cómo surgió el falso rumor del supuesto romance entre Javier Alatorre y Bobby Pulido?

En el 2024 comenzó a difundirse una versión que señalaba que el cantante Bobby Pulido y el conductor de Hechos, Javier Alatorre, habrían tenido presuntamente una relación sentimental.

La controversia surgió cuando en X y TikTok empezaron a circular diversos videos FALSOS que aseguraban que dicha noticia era real, que ambos habían mantenido un vínculo que iba más allá de lo amistoso.

Cabe señalar que dichos contenidos no citaban fuentes verificables ni pruebas que respaldaran la información, por lo que no se sabe con certeza cómo se originó el rumor y todo permanece en el ámbito de la especulación. Ante esta situación, Bobby Pulido manifestó su inconformidad al considerarse afectado por lo que calificó como una noticia falsa que terminó volviéndose viral:

Yo no me había enterado, no sé quien es Javier Alatorre, vivo en Estados Unidos. Mi RP me dijo de esto, aparte me gustan las mujeres no los hombres. (...) Le quiero decir que ahora va ser tendencia porque estoy ofreciendo recompensa para dar con él (responsable) porque lo voy a demandar. Bobby Pulido

Los rumores entorno a Javier Alatorre han continuado a lo largo de los meses.

¿Cuál es la publicación falsa que asegura que Javier Alatorre presuntamente se casó con un hombre?

Las redes sociales explotaron esta semana, ya que comenzaron a viralizarse una serie de publicaciones FALSAS que indicaban que Javier Alatorre, reconocido periodista y conductor, presuntamente se había casado a los 65 años de edad, con un misterioso hombre.

“ A sus 65 años, Javier a la Torre rompió inesperadamente todos los rumores al confirmar nos casamos. Pero la mayor sorpresa no fue solo el anuncio, sino la revelación de que su pareja, 10 años menor que él, tenía una relación LGBT que había mantenido en secreto durante años ”, se lee en el post de Facebook.

Javier Alatorre y falso rumor sobre su boda con hombre / FB: Jacky Álvarez / Futbolista, redes sociales y canva

En los comentarios muchos apoyaron al conductor, pero otros dudaron de la veracidad de la información que se estaba dando a conocer:



“Secreto a voces y hoy se confirma nada más”,

“La gran mentira... jajaja. Ese mismo joven según se casó con Lorenzo Antonio”,

“Se sabía desde hace años” y,

“Rumores falsos”.

La información compartida en redes sociales sobre su presunta boda es totalmente FALSA y las fotos fueron creadas con Inteligencia Artificial.

¿Qué ha respondido Javier Alatorre a los rumores sobre una presunta boda con un hombre?

Los rumores sobre las preferencias de Javier Alatorre es algo que se ha mantenido por bastante tiempo, hasta hace poco, ‘La cotorrisa’ fue “funada” por hacer comentarios relacionados al conductor:

“Hay que sentarnos a ver a Javier Alatorre cada vez más gay. (...) Pero cada vez más gay (…) no, él nunca ha dicho que es gay, ¿verdad? Todos fingimos que no”, dijo Slobotzky.

Ante las críticas, Javier Alatorre nunca hizo referencia a estos comentarios y ha preferido mantenerse lejos de esta polémica que lo ha acompañado en fechas recientes. Aún cuando no se ha confirmado, la desinformación ha generado una idea diferente del comunicador.

