La cotorrisa lanzan polémica broma sobre Javier Alatorre y sus supuestas preferencias: “Más gay”

La conversación generada en el más reciente episodio de La cotorrisa ha provocado una ola de críticas contra los comediantes José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, luego de que soltaran un polémico comentario sobre el conductor de noticias Javier Alatorre. El mensaje, relacionado con las preferencias del periodista, fue señalado por diversos creadores de contenido y usuarios como un acto de burla hacia la vida privada de Alatorre. ¿Qué dijeron?

¿De qué trata el rumor sobre el presunto romance entra Javier Alatorre y Bobby Pulido?

Una noticia circuló hace algunos meses, en la que se rumoraba que Bobby Pulido y el conductor de Hechos, Javier Alatorre, presuntamente habrían mantenido un supuesto romance. El conflicto inició en marzo del 2024, cuando comenzaron a aparecer en X y en TikTok varios videos que propagaban la versión de que Bobby Pulido y el conductor presuntamente habrían mantenido una supuesta relación sentimental en el pasado.

Es importante mencionar que dichos videos no presentaban ninguna fuente confiable, por lo que se desconoce de dónde surgió este rumor y todo queda en el terreno de las especulaciones. Por su parte, Bobby Pulido expresó su molestia al sentirse víctima de una de esas “falsas” noticias, la cual terminó convirtiéndose en un rumor viral:

Yo no me había enterado, no sé quien es Javier Alatorre, vivo en Estados Unidos. Mi RP me dijo de esto, aparte me gustan las mujeres no los hombres. Ya me enteré que hay un supuesto Fernando JM, que es el que filtró todo porque andaba muy aburrido. Bobby Pulido

¿Qué dijeron Slobotzky y Ricardo Pérez, de ‘La cotorrisa’, sobre las preferencias de Javier Alatorre?

Un fragmento de ‘La cotorrisa’ que circula en redes sociales proviene del episodio más reciente del pódcast, donde Slobotzky lanzó una frase que sorprendió incluso a su compañero:

“ Hay que sentarnos a ver a Javier Alatorre cada vez más gay ”, dijo el comediante.

Ricardo Pérez cuestionó de inmediato la afirmación: “ ¿Por qué cada vez más gay? Siento que ha sido el mismo güey por 30 años”, dijo Pérez.

Slobotzky insistió y agregó:

Pero cada vez más gay (…) no, él nunca ha dicho que es gay, ¿verdad? Todos fingimos que no. Slobotzky

En tono de burla, añadió que el conductor parecía “ más gay desde que se quitó el bigote ” y remató diciendo que probablemente Alatorre no aceptaría asistir a su programa después de ese comentario.

¿Quién es Javier Alatorre y cuál es su trayectoria?

Desde joven, Javier Alatorre mostró un gran interés por el periodismo. Durante su época de preparatoria, comenzó a desempeñarse como reportero en Imevisión, un medio que más tarde se transformaría en TV Azteca.

En el ámbito académico, Alatorre cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en su sede de Xochimilco.

En febrero de 1994, asumió la conducción del noticiero nocturno Hechos, donde rápidamente se convirtió en la figura central del programa. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado como corresponsal internacional, cubriendo eventos y reportando desde diversas regiones como el Cercano Oriente, Europa, África y América Latina.

