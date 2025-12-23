Famoso conductor e influencer denuncia robo a sus oficinas: “Nosotros ya perdimos todo”

Los robos en el espectáculo parecen no cesar. Luego de que Abelito, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’, confesara que le habían robado varias joyas de oro durante un viaje, un famoso conductor da a conocer que también fue víctima de la delincuencia.

¿Qué famoso conductor denunció haber “perdido todo” en un robo?

A través de redes sociales, Lalo Villar, influencer y conductor del programa de YouTube ‘La ruta de la garnacha’, contó que sus oficinas en la Ciudad de México habían sido saqueadas. Con evidente molestia, narró cómo fue el robo e instó a sus seguidores a tener cuidado para que no les pase lo mismo que a él.

Comenzó narrando que los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre. Los responsables llegaron durante la madrugada a sus instalaciones y forzaron la puerta para entrar.

Una vez dentro, desconectaron la luz y las cámaras. El creador de contenido cree que los criminales estuvieron cerca de seis horas dentro del lugar. Se llevaron equipo de audio y video, así como drones, los computadores y hasta mercancía que venden.

Uno de los colaboradores del influencer se dio cuenta de lo ocurrido al encontrar las oficinas “de cabeza”. Le alertó a Lalo y le mandó las grabaciones que las cámaras lograron captar previo a ser desconectadas. Posteriormente, marcaron al 911.

“Nos robaron, banda. Cuídense mucho. Nosotros ya perdimos todo, que no te toque a ti” Lalo Villar

¿Lalo Villar, conductor de ‘La ruta de la garnacha’, demandó por el robo que sufrió?

Lalo Villar contó que la policía llegó relativamente rápido a las oficinas y, tras tomar las declaraciones, empezó con las investigaciones correspondientes.

“Cortaron la luz, el internet. Revisaron las cámaras. Me quedé 3 días sin internet. Es la segunda vez, la primera vez no levantamos denuncia porque pensamos que íbamos a perder más tiempo”, explicó.

Desafortunadamente, todavía no se han atrapado a los responsables. Sin embargo, el conductor publicó los videos de las grabaciones, en las que se ve claramente la identidad de los criminales. Le pidió a su público que, si los llegan a reconocer, los denunciaran de forma inmediata.

Como era de esperarse, fans y colegas se solidarizaron con él, señalándole que los ladrones serán atrapados en algún momento y que lo material “se puede recuperar” con el tiempo.

¿Quién es Lalo Villar, conductor de ‘La ruta de la garnacha’?

Eduardo Villar, mejor conocido como Lalo Villar, es un influencer y conductor mexicano.

Nació el 29 de marzo de 1984. Ahora tiene 41 años.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México (UVM)

en la Comenzó como editor web y marketing de redes sociales en TV Azteca.

También llegó a incursionar en el stand-up.

Con el tiempo, abrió su canal de YouTube ‘La ruta de la garnacha’, en el cual sube contenido probando diversos platillos de distintas partes del país.

En diciembre de este año, estrenó su serie ‘Cada pasión tiene su sabor: Comer, jugar, amar’, a través de la plataforma de VIX.

