Gala Montes decepcionada y traicionada por su hermana Beba, ¿le robó un dineral? ¡Llevan 5 meses distanciadas!

Una vez más, Gala Montes habría sido decepcionada por su familia. Aunque su hermana mayor, ‘Beba’, logró cierta notoriedad por haber sustituido a su mamá, Crista Montes, como mánager de la cantante y la apoyó en los reclamos a ‘sargento Matute’ (como se conoce a la señora), de acuerdo con un amigo cercano a las hermanas, supuestamente la influencer habría abusado de la confianza de la también actriz.

¿Por qué Gala Montes está peleada con su hermana Crista ‘Beba’ Montes?

Según lo que nuestra fuente nos comentó, se sospecha que Gala habría sido traicionada por su hermana Beba “Supuestamente, ‘Beba’ fue quien extrajo de su cuenta bancaria cerca de medio millón de pesos, aprovechando que estaba ‘encerrada’ en ‘La casa de los famosos México’ (LCDLFM) y que era su mánager. Cuando Gala investigó, casualmente la despidió (en octubre de 2024) del cargo que le había dado. Fue su novio Icho Van quien tomó la batuta. Sobre el tema, la cantante ha preferido callar”.

Presuntamente, y según lo que nos contó el amigo de las famosas, las hermanas llevarían 5 meses distanciadas. La prueba de su distanciamiento sucedió hace unos días, cuando ‘Beba’ fue detenida en un punto de revisión del alcoholímetro, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes.

Mira: Ricardo Peralta habla de abucheos a Gala Montes en pelea vs. Alana Flores y le manda ácido mensaje ¡como experto!

Gala Montes decepcionada y traicionada por su hermana, nos revelan que a la actriz le robaron medio millón y sospechan de ‘Beba’. / Instagram

¿Por qué detuvieron a Beba, hermana de Gala Montes, en el Torito?

Beba Montes manejaba pasada de copas, por lo que tuvo que estar varias horas encerrada en el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como el ‘Torito’. Supuestamente, en el momento de la revisión, fue muy altanera y alegaba que era un delito introducir un objeto por la boca. Aun así, se la llevaron. Gala guardó silencio y ni por error llegó por su hermana. Fue la prometida de ‘Beba’, Itzel Lechuga, quien la rescató.

De acuerdo con nuestra fuente, la detención no fue sorpresiva entre los conocidos de las hermanas. Incluso creen que ‘Beba’ había corrido con suerte, pues supuestamente, además de ser alcohólica desde hace años, también consume sustancias ilícitas.

Su amigo cercano nos contó: “A Gala siempre le ha dolido la forma de tomar de su hermana, sobre todo por el mal ejemplo que representa para su sobrina, además del ambiente poco sano en el que la niña convive. Pero a ‘Beba’, entre más le dicen, más lo hace”. Agregó que en uno de los cumpleaños de la actriz, ‘Beba’ habría llamado la atención por su forma de tomar.

Casualmente, ‘Beba’ fue detenida apenas días después de que Gala revelara, primero a través de sus redes sociales y luego en entrevista con Yordi Rosado, que empezó a fumar mariguana, debido a la depresión, ansiedad y soledad que vivió al pelearse con su madre. Aunque también lo hizo cuando Crista enfermó de cáncer de mama y ella tenía apenas 15 años.

Nuestra fuente nos dijo que notan a Gala cada vez más desubicada, deprimida y ansiosa. Su hambre de rebeldía la llevaría a los caminos equivocados, a contradicciones y a conquistar el rechazo del público.

Explicó que, para Gala, haber caído en el uso de sustancias habría representado ir contra ella misma: “Gala se sintió muy mal consigo misma por haber caído en este vicio. Ir en contra de sus propios principios, pues antes de ‘rebelarse’, siempre le había molestado que su hermana siguiera los mismos pasos que su padre (Juan Fernández), quien se sabe es alcohólico anónimo (AA)”.

Gala Montes sufre una nueva decepción ahora por parte de ‘Beba’. / Instagram

¿Por qué Gala Montes y Beba Montes nunca se han llevado bien?

El amigo de Beba y Gal Montes también nos platicó que, aunque han llegado a aparentar una buena relación, ellas habrían tenido diferencias: “El año pasado, ambas hermanas acusaron a su madre de manipulación, extorsión y malos tratos. Crista aseguró haber sido violentada por sus propias hijas. Fue entonces cuando ‘Beba’ obtuvo la notoriedad que siempre había buscado. Ambas presumían su buena relación, lo cual parece que fue solo una ilusión de Gala. Quienes las conocen saben que nunca se han llevado bien, porque son muy distintas. Además, ‘Beba’ siempre ha envidiado el talento de su hermana”.

Según nuestra fuente, otra prueba del distanciamiento de Gala y ‘Beba’ fue en el cumpleaños 25 de la cantante (el pasado 4 de agosto), donde solo estuvieron Icho y los pocos amigos que le quedan: “Ahora que decidió rehabilitarse y enfocarse en el deporte para sacar todo su dolor, dejó de pagar a sus amigos las drogas y el alcohol, entonces se alejaron”.

Por lo que su amigo cercano nos contó, esta sería la razón por la que la cantante no le ha dejado de hablar totalmente a ‘Beba’: “Aunque molesta, Gala no ha roto del todo con su hermana, porque adora a su sobrina y sería durísimo que ‘Beba’ ya no le permitiera verla, pero la confianza que depositó en ella se acabó, y la desilusión ha sido muy grande”.

Para colmo, ‘Beba’ también suma hate a su historial. Después de que se viralizara la noticia de su detención, ella, entre risas, negó los hechos en un video en sus redes sociales: “Oigan, qué desm4dr3 traen. Yo ya hasta fui a dejar a la escuela (a su hija), me regresé a dormir, ando aquí con el Bruno (su perro)”. ‘Beba’ aseguró que todo se trataba de un malentendido o una versión exagerada de los hechos.

Gala Montes decepcionada y traicionada por su hermana. Llevan 5 meses distanciadas. / Instagram

Sin embargo, su amigo expresó: “‘Beba’ quedó en ridículo y como una mentirosa. Quizá la cruda no le hizo pensar que estaban registradas las imágenes de su salida del ‘Torito’ acompañada de su prometida, Itzel Lechuga”.

¿Por qué también se sospecha que Icho ha hecho mal uso de su dinero? Nuestra fuente nos explicó: “Porque con el pretexto de que es su mánager, que le produce sus canciones y dirige sus videos, ha utilizado los recursos de su novia. Además, cómodamente se fue a vivir a su departamento. Aunque otros lo ven, al parecer Gala no quiere darse cuenta, han sido muchas las traiciones que ha tenido”.

De acuerdo con nuestra fuente, al parecer, la intérprete ha confiado en quienes no debía: “Gala ha sido traicionada, quizá por sí misma. Es parte de su tristeza. Aparentemente solo le queda aguantar y callar para sostener que ella no se equivocó al confiar en su hermana y en Icho, su novio y mánager”, concluyó.

Mira: Mamá de Gala Montes rompe el silencio sobre los abucheos y derrota de su hija frente a Alana Flores

Gala Montes decepcionada y traicionada por su hermana. Llevan 5 meses distanciadas. / Instagram

¿Qué dijo Gala Montes en la entrevista con Yordi Rosado sobre su adicción a la marihuana?

Tras separarse de su mamá y vivir sola, empezó a fumar mariguana. Antes de entrar a “La casa de los famosos México” sustituyó el consumo de dicha hierba por el vape.

“A los 2 días de estar en LCDLFM mi mamá me robó dinero. Se esperó a que entrara, se metió a una cuenta y me robó dinero”.

Al salir del programa, el hábito de fumar mariguna regresó con fuerza.Llegaba a fumar hasta 4 cigarrillos grandes al día.

﻿﻿"Gracias a este proceso (entrenamiento para la pelea de box frente a Alana Flores), logré enfocarme en mis objetivos y metas en la vida otra vez”.

﻿﻿Gala relató que la adicción comenzó incluso desde los 15 años, tras el diagnóstico de cáncer de su mamá.﻿Dijo que uno de los momentos más difíciles fue cuando su mamá dio una entrevista con Adrián Marcelo: “Me costó tanto trabajo la abstinencia... Lo dejé cuando mi mamá le dio la entrevista”.

También confesó haber pasado por presiones estéticas desde muy joven: “Llegué una vez a tomar anfetaminas...Eso me generó muchos traumas”

Mira: Gala Montes revela que su familia y ella han recibido amenazas “Es muy fuerte cuando se meten con tu familia”

Gala Montes decepcionada y traicionada por su hermana. Llevan 5 meses distanciadas. / Instagram

¿Qué sanciones aplica el alcoholimétro?

Arresto administrativo (sin opción a pago de fianza) de 20 a 36 horas.

Puntos en la licencia: 6 puntos de penalización de los 12 disponibles.

Remisión del vehículo al corralón.

Multas que pueden variar de 3,850 hasta 6,800 pesos, aproximadamente, según el caso.

Suspensión o cancelación de licencia: Por 1 año en caso de primera infracción, por 3 años si reincide en menos de 3 años y la cancelación definitiva si es la segunda infracción en 1 año o la tercera en 3 años.

El código penal (art. 135) tipifica como delito la conducción bajo efectos del alcohol si causa lesiones, sin necesidad de denuncia.

Está obligado a realizar la prueba del alcoholímetro cuando lo solicite la autoridad.

Resistirse puede considerarse desobediencia y derivar en 1 a 2 años de prisión y multa hasta de mil pesos (código penal federal, art. 180).

Mira: Gala Montes confiesa haber consumido sustancias ilícitas para bajar de peso

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .