¿Beba Montes mintió? Filtran video saliendo del Torito tras negar detención en alcoholimetro, VIDEO

La mañana del lunes 1 de septiembre, las redes sociales se llenaron de rumores: Beba Montes, hermana de la actriz Gala Montes, habría sido detenida en un alcoholímetro en la Ciudad de México. La influencer no tardó en salir a desmentir la versión, asegurando que todo era falso. Sin embargo, pocas horas después comenzaron a circular fotografías y un video que contradicen su versión y dejan en duda si realmente dijo la verdad.

Carlos Jiménez reportó la supuesta detención de La Beba Montes cerca del Palacio de los Deportes. / IG

¿Por qué fue detenida La Beba Montes, hermana de Gala Montes?

La polémica se originó cuando el periodista Carlos Jiménez, más conocido como C4 Jiménez, aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) que Beba Montes había sido detenida cerca del Palacio de los Deportes y trasladada al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito. Según el comunicador, la influencer fue remitida por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y pasó varias horas en el lugar.

Las declaraciones del reportero pronto se viralizaron, pero lo que parecía un rumor más dio un giro inesperado cuando la propia Beba Montes negó rotundamente lo sucedido. Lo hizo a través de una historia en Instagram donde apareció sonriente, acompañada de su novia Itzel Lechuga y hasta bromeando sobre la situación.

¿Qué dijo Beba Montes sobre su supuesta detención en CDMX?

Horas después de que la noticia corriera como pólvora, la influencer Beba Montes reapareció en redes sociales para calmar las especulaciones. En un clip, aseguró que no había pasado la noche en el Torito y que todo se trataba de un malentendido.

“Oigan, qué desmadre traen. Yo ya hasta fui a dejar a la escuela, me regresé a dormir, ando aquí con el Bruno (su perrito)”, dijo entre risas, refiriéndose a su rutina matutina y desestimando las acusaciones.

En el mismo video, Itzel Lechuga, pareja de Montes, también intervino y comentó: “Espantan”, en referencia a los cientos de mensajes que recibieron después de la publicación de C4 Jiménez. El desmentido parecía ser suficiente para frenar la controversia, pero la calma duró poco.

¿Las pruebas de C4 Jiménez desmienten a la influencer, Beba Montes?

Poco después de la declaración de la influencer, C4 Jiménez publicó una serie de imágenes que muestran a Beba Montes saliendo del Torito con una sudadera blanca, pantalón rosa y abrazando a su pareja, Itzel Lechuga. El periodista acompañó las fotos con un mensaje contundente:

C4 Jiménez “LIBRE, la hermana de @GalaMontes2. La mujer de rosa es Crista Fdz Montes de Oca, La Beba. Así salió del Torito y abrazó a una joven que la esperaba. Agentes de @SSC_CDMX la detuvieron y encerraron ayer por la madrugada por manejar borracha. Iba en un auto con esa misma mujer.”

La publicación generó un revuelo inmediato, pues dejaba en entredicho la versión de la influencer y reforzaba el reporte inicial. Para muchos, la evidencia visual era irrefutable y confirmaba la versión de Jiménez.

C4 Jiménez publica video de Beba Montes saliendo del Torito.

Los comentarios más duros la tacharon de “irresponsable” e incluso cuestionaron la forma en que su relación con Itzel Lechuga influye en su estilo de vida.



“Unas fichitas esas hermanas, pero para ellas y cierta sociedad podrida creen que son personas ejemplares.”

“La novia manteniéndola a ella y su hija, y la beba se le escapa, seguro fue a prestar algún servicio.”

“Adrián Marcelo tenía razón jajaja.”



Sin embargo, no todo fue en contra. También hubo usuarios que la defendieron, argumentando que las críticas eran excesivas y que todos podían cometer errores. Incluso señalaron que se trataba de una persecución mediática amplificada por la popularidad de su hermana Gala Montes.

Hasta el momento, Beba Montes no ha emitido una réplica oficial a las imágenes difundidas por C4 Jiménez.

