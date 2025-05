¿Crista Montes está en bancarrota? Gala Montes exhibe que su madre “no tiene dinero para dejar herencia”

Hace algunas semanas, Crista Montes, mamá de Gala Montes, reveló que ni la actriz o su otra hija, Beba Montes, estarán incluidas en su testamento. Aunque se pensó que su decisión se basaba en todos los problemas que ha tenido con las celebridades en los últimos meses, la señora dejó ver que no era así.

De acuerdo con Crista, cree que los padres tienen el derecho de gastar su fortuna en lo que quieran y no tienen la obligación de dejarles algún tipo de herencia a los hijos.

“Mi punto de vista es que no hay que dejar dinero a los hijos. Hay que gastárselo. Algo que he aprendido en esta situación es que los papás no deben dejarse en último lugar. Ese fue un gran error que cometí yo, siempre ponerme en último lugar”, indicó en una entrevista con la prensa.

¿Crista Montes no tiene dinero? Esto dice Gala Montes

Tras varias semanas de hermetismo, Gala Montes rompió el silencio y compartió su postura al saber que su madre no dejará herencia para ella o su hermana, Beba Montes.

En una plática para el medio ‘De primera mano’, la intérprete de ‘Tácara’ se dijo extrañada por las declaraciones de su madre, pues esta no tendría dinero propio y lo único que podría dejar de herencia es “todo lo que le robó”.

“Yo también vi eso. Dije ‘pues, ¿qué nos va a dejar? Todo lo que me robó’. No sé, chance el coche que le compré. Tal vez esa es la herencia que nos pudiera dejar”, indicó.

La joven hizo hincapié en que no necesita nada de su madre. Incluso, se burló y dijo que, probablemente, se gastará su dinero en “una liposucción”.

Gala Montes “Se lo va a gastar. No tarda en hacerse una liposucción. Te lo juro, pero yo no creo que haya dinero para dejar herencia. O sea, es ridículo que diga eso”

¿Crista Montes puede hacer un testamento?

Durante la conversación, la actriz de 24 años afirmó ser la responsable de hacer el testamento de su madre. Si bien no dio muchas explicaciones del motivo, sostuvo que no le tocará nada.

“Es más, yo soy la que tiene que ver lo de su testamento y, por supuesto, ella no va a ser parte de el”, expresó.

Para finalizar, dijo estar en una etapa en la que ya es más selectiva con las personas que la rodean, algo que todavía le ha costado trabajo: “Es bastante complicado. Uno llega a cierta fama. Sale uno del reality (La casa de los famosos México) y es como el foco de atención”, concluyó.

Toda esta situación se da en medio de las especulaciones sobre una pelea entre Gala y Beba. En su momento, se reportó que la actriz se enojó con su hermana al descubrir que le estaba robando y quería echarle la culpa a su madre. Esta información ya fue desmentida por la propia cantante.

¿Gala Montes es manipulada por su hermana y su novio?

Si bien Crista Montes no se ha pronunciado a los comentarios de su hija. En su momento, dejó ver que le estaba yendo bien económicamente, principalmente después de la entrevista que le concedió a Adrián Marcelo.

A pesar de todo, Crista se ha dicho muy preocupada por Gala. En entrevista para TVNotas, sostuvo que su yerno, Icho Van, y su otra hija, Beba Montes, le estaban destruyendo la carrera a su hija.

“No tiene la misma posición y se da cuenta. Bueno, esa es mi humilde opinión. Yo ya no me meto en eso. Soy la mamá. Le guste o no al mundo entero. No voy a volver a trabajar con ella, pero en algún momento de la vida nos vamos a arreglar”, sentenció.

