¿Crista Montes en la calle? No de dejará herencia a sus hijas ni a su nieta; VIDEO

Hace unos días Gala Montes reveló cómo celebrará el Día de las Madres lejos de su mamá. Ahora, Crista Montes habló sobre su herencia, ¿en respuesta a Gala?

Crista Montes y Gala Montes / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y su mamá, Crista Montes, están peleadas?

El escándalo entre Gala Montes y su mamá Crista Montes comenzó hace casi un año, cuando en julio del 2024, Crista Montes en entrevista para TVNotas afirmó estar distanciada de Gala luego de que ella la corriera de ser su mánager y de su vida.

Enseguida la cantante arremetió contra su mamá, pues salió a aclarar en redes sociales que nunca la abandonó y aseguró que Crista la había extorsionado y además sería la causante de su ansiedad y depresión.

El zafarrancho no terminó ahí. Gala, gracias a su paso por ‘La casa de los famosos México’, se hizo de un enemigo público, el youtuber Adrián Marcelo, quien estalló contra ella y se metió con situaciones personales, incluyendo sus problemas familiares.

Crista Montes reaccionó al primer Lunario de su hija, Gala Montes / Instagram

Después de esto, Crista Montes concedió una entrevista a Adrián Marcelo en la que habló sobre el escándalo con su hijas y reveló que ambas la agredieron físicamente.

Se dice que para que Crista hablara con el youtuber regio hubieron varios cientos de miles de pesos de por medio y también que Gala estaría dispuesta a demandar a su mamá por hablar.

¿Crista Montes no dejará herencia sus hijas porque se le acabó el dinero?

Recientemente Crista Montes tuvo un encuentro con la prensa en la que aclaró su situación económica, pues mucho se ha dicho sobre que el dineral que habría ganado por la entrevista con Adrián Marcelo, ya se le habría terminado.

Estos rumores trascendieron luego de la exmánager de Gala Montes presumiera los arreglitos que se hizo en la cara. Sin embargo, la propia Crista desmintió dicha situación en la entrevista difundida en el canal de youtube de Berenice Ortiz: “He recibido muchas afirmaciones de ‘seguramente ya no tiene dinero’, no, sí tengo dinero todavía”.

Además, la mamá de la intérprete de ‘Tácara’, aunque no quiso dar detalles de la cifra que ganó por la entrevista con Adrián Marcelo, sí compartió que utilizaría ese dinero para pagar diferentes cosas que tiene pendientes y quizá invertirlo.

Por otro lado, la mamá de Gala Montes lanzó una contundente declaración cuando le preguntaron por su herencia:

“Mi punto de vista es que no hay que dejar dinero a los hijos. Hay que gastárselo. Algo que he aprendido en esta situación es que los papás no deben dejarse en último lugar. Ese fue un gran error que cometí yo, siempre ponerme en último lugar”. Crista Montes

Tras esta declaración, Crista Montes aseguró que no dejará herencia a sus hijas ni a su nieta: “Si llego a tener dinero, no lo dejo. Me lo gasto”.

¿Crista Montes pasará el Día de las Madres sola?

Durante el mismo encuentro con los medios, la actual propietaria de una cafetería en Zumpango confirmó que no habría reconciliación con Gala Montes por el Día de las Madres, pues según ella, respeta la decisión de su hija. Sin embargo, admitió que el 10 mayo es un día complicado, pero procura no deprimirse en esa fecha.

Crista Montes aseguró sentirse contenta por ser madre, pese a no tener relación con sus hijas actualmente, por lo que festejará junto a amigos y otros familiares.