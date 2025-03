Mamá de Gala Montes, Crista, concede entrevista a el ‘Sr. Adrián Marcelo': “Se van llevar una sorpresa”

Hace unos días, Adrián Marcelo lanzó en redes una generosa oferta a Crista Montes, mamá de Gala, a quien le ofrece dinero con tal de entrevistarla en su canal de YouTube.

“Si alguien tiene contacto con la Sra. Crista Montes, díganle que le ofrezco 350 mil pesos por una entrevista. La oferta no tiene fecha de caducidad”, escribió.

Aunque Crista Montes no se pronunció en redes, ni respondió a la propuesta, muchos internautas comenzaron a sugerirle que aceptara la propuestas, mientras que otros la atacaron y exigieron que no se aprovechara de su hija para crear polémica con dicha entrevista.

Adrián Marcelo propuesta mamá de Gala / Archivo Por Carlos Alfredo Monjaraz / Fotos: Archivo TVNotas y X @adrianm10

Crista habría pedido medio millón de pesos a Adrián Marcelo

Después nos enteramos en TVNotas, que Crista aceptaría esta propuesta sin el afán de perjudicar, pero si contar su versión del por qué están distanciadas.

Según nuestra fuente, hay un ‘pero’: “Crista le ha dicho a la gente de Adrián que su testimonio vale más que esos 350 mil pesos, ya que va a ser una entrevista súper viral y él va a monetizar mucho con ella. Ya dijo que, si quieren que hable con ellos, ¡mínimo quiere medio millón de pesos!”, indicó.

Gala Montes no teme demandar a su mamá, en caso de dar entrevista a Adrián Marcelo

Le preguntamos qué opina Gala al respecto de la propuesta de Adrián. Nuestra fuente cercana nos dijo que Gala Montes está dispuesta a demandarla si llega a dar entrevista al influencer: “Está infartada. No le habla a Crista. Ya le mandó a decir por medio de amigos en común que ni se atreva a dar la entrevista, porque la puede demandar”.

“Crista es una mujer de carácter fuerte. Las advertencias de Gala y de la ‘Beba’ (hermana de Gala y con quien también Crista está peleada) se las pasa por el ‘arco del triunfo’. De por sí Gala no le habla. Además, dice que por qué le va a temer a una denuncia si lo que va a hacer es contar su historia como ya lo ha hecho Gala”.

Mamá de Gala Montes graba entrevista con Adrián Marcelo / @perezcolunga

Mamá de Gala Montes acepta entrevista con Adrián Marcelo

Ahora la mamá de Gala compartió en redes sociales una fotografía junto a Adrián Marcelo en la que confirma que aceptó dicha entrevista. En la historia compartida por Crista, expresó:

“Una gran experiencia. El señor Adrián Marcelo en toda la extensión de la palabra. No cabe duda que la historia la cuentan las cámaras”. Crista Montes

En otra foto filtrada por un usuario en redes llamado Pérez Colunga, se puede ver a Crista sentada dando entrevista a Adrián Marcelo. Hasta el momento, Gala, quien se encuentra en Amsterdam no se ha pronunciado.

Mira: Bárbara Islas sí fue novia de Gala Montes: Actor afirma haber visto “varias situaciones” entre ellas

Mamá de Gala Montes graba entrevista con Adrián Marcelo / Captura de pantalla

Mamá de Gala Montes asegura que entrevista con Adrián Marcelo sorprenderá a todos

“Estoy en Monterrey llegando al Hotel estuve con el señor Adrián Marcelo” y respecto a la posible demanda de su hija mencionó: “pues no sé, hay que averiguar si lo dijo ella, no nos adelantemos”, comentó Crista a ‘Chisme TV’

Sobre si esta entrevista dejará mal parada a su hija. Crista reveló:

“Se van a llevar una sorpresa, la verdad muy contenta y relajada, me ha atendido muy bien el equipo de Adrián Marcelo”. Crista Montes

Finalmente, la mamá de la actriz también aseguró que negoció el precio de la entrevista pues no aceptó la oferta inicial que le propuso el influencer. “No, se negoció. No se acepta a la primera se llega a una negociación todos sabemos que esta negociación no fue algo que se buscó se fue dando, le agradezco a Adrián es muy buena persona ya lo verán”, concluyó