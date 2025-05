Gala Montes sí celebrará el Día de las madres, ¿se reconciliará con su mamá, Crista Montes?

Para nadie es un secreto que la relación entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, se ha visto fracturada en el último año. Y es que, en múltiples ocasiones, la señora ha dicho que su hija la ha violentado de forma física y psicológica.

La intérprete de ‘Tacara’ ha negado esto e insiste en que Crista es quien la agredió en el pasado. Y es que, después de que Crista dijera para TVNotas que Gala la despidió como su mánager y la dejó a su suerte, a pesar de ser una sobreviviente del cáncer, la joven dijo que su mamá solo busca vivir “de sus costillas”.

Si bien la señora había expresado su intención de reconciliarse con la celebridad, posteriormente “se rindió” y concedió, por una suma de dinero, una entrevista a Adrián Marcelo, con quien Gala ha tenido problemas desde que participaron en ‘La casa de los famosos México’.

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

¿Gala Montes dispuesta a reconciliarse con su mamá? Revela que sí celebrará el Día de las madres

Pese a todo, muchos se han preguntado si Gala Montes buscará a Crista el próximo 10 de mayo, fecha en la que, en México, se celebra el Día de las madres.

Justamente, la famosa fue cuestionada sobre este tema en un reciente encuentro con los medios, sorprendiendo a todos al revelar que sí hará algo ese día.

¿Cómo celebrará Gala Montes el Día de las madres?

Sin mencionar a su madre, contó que ese día se irá de viaje con algunas celebridades del medio artístico a las que considera “sus verdaderas amigas”. Aunque no dijo nombres, señaló que se volarán a Nueva York para “relajarse”.

Gala Montes “Estuve en una serie que se llama ‘Acapulco’, es la serie que produce Eugenio Derbez y tengo grandes amigas allí. Creo que son mis únicas amigas del medio porque ya sabes que uno, con esto de la fama, va perdiendo gente. Hay gente falsa, mucha sanguijuela. Yo las considero mis amigas de verdad y nos vamos a Nueva York”.

Asimismo, declaró que ahora se considera una “mujer libre”, resaltando que su único deseo en estos momentos de disfrutar la vida y dejar los malos recuerdos en el pasado: “Estoy muy contenta de hacer mis cosas, divertirme como joven. Por fin soy libre. Estoy muy feliz”, expresó, dando por finalizado el tema.

Sus declaraciones dieron mucho de qué hablar, pues no solo deja claro que la reconciliación con su madre es casi imposible, para muchos, también evidencia que no considera como “amigas” a Briggitte Bozzo y Karime Pindter, con quienes recientemente se reencontró en una reunión que tuvo con los integrantes del ‘Team Mar’.

Muchos usuarios, principalmente fans, aplaudieron que se mantenga alejada de “gente tóxica”, mientras que otros la criticaron por “despreciar a su madre” y usar a Karime y Briggitte para “hacerse publicidad. Hasta el momento, las involucradas no se han pronunciado ante esta situación.

Entonces, juntar al mentado Team Mar solo era por conveniencia de ella, para ver si vendía boletos. 🤣🤣🤣 Y no considera amigas a Bri ni a Karime. Habla de falsedades cuando ella se ha dedicado a jugar con la comunidad LGTB y a ser una falsa feminista. Ya mejor cállate… pic.twitter.com/WQqfuHAzYR — «╝ Y͙E͙I͙S͙I͙ Y͙E͙S͙I͙ ╚» (@YesiYeisi) May 3, 2025

¿Gala Montes usa a la gente? Esto dijo su presunta expareja, Anna Porter

En medio de todo esto, Gala Montes se enfrente a la polémica causada por las declaraciones que su presunta expareja, Anna Porter. En entrevista para TVNotas, la influencer no solo la tachó de “malagradecida”, también afirmó que es “gay cuando le conviene”.

“Se la pasó conmigo el 14 de febrero y el 17 regresó con su ex. ¿Por qué? Es una buena actriz (ríe). Un día dormía con él y al otro conmigo. Recuerdo que decía: ‘Hoy no puedo’, y al otro día: ‘¿A qué hora llegas? Estoy ansiosa por verte’. Ahí supe que me mentía”, resaltó.

Según Porter, la actriz le prometió que dejaría a Icho Van, su actual novio, para estar con ella, pero jamás cumplió. En respuesta a esto, Gala aseguró no conocerla.

