Anna Porter, ex de Gala Montes, la acusa: “Es una malagradecida, bipolar, mitómana y gay cuando le conviene”

La empresaria Anna Porter compartió en exclusiva los detalles de cómo conoció a la actriz Gala Montes. Aparentemente la conexión había sido ‘especial’, pero solo duró 3 meses.

En la edición 1467 de TVNotas, una amiga de ambas, quien pidió no revelar su identidad, señaló a la intérprete de ‘Más bonita que el mar’ como “interesada”, por jugar con los sentimientos de la influencer y utilizarla para obtener un beneficio.

¿Cómo se conocieron Gala Montes y Anna Porter?

Preguntamos a Anna qué le motivó a hablar. Nos confesó: “La burla hacia una persona que dio todo de corazón. Vengo desde abajo y siento que a veces soy muy inocente. Nos conocimos en un bar en Guadalajara, donde Gala se presentó. No tenía boleto para entrar y soborné al de la entrada. De verdad quería conocerla”.

“Me subí. Me vio. La vi. Me quité una pulsera de oro, con un valor de 30 mil pesos, y se la puse en la mano. Le dije: ‘Soy Anna. Soy la dueña de una marca de tequila que se exporta al Reino Unido y quiero que seas la imagen’. Ella respondió: ‘Muy bien. Háblalo con Beba (Montes)’. Terminé diciendo: ‘Vas a ser mi futura novia’. Me bajé y me fui”.

“A las 2 horas me escribió por Instagram y tiempo después nos vimos en su casa. Le llevé una bolsa Gucci de 67 mil pesos. Platicamos y me preguntó: ‘¿Te puedo dar un beso?’. Le comenté: ‘¿Qué onda con Karime? Si estás con ella, no quiero meterme en problemas’. Ella dijo: ‘Karime nunca me ha gustado. El shippeo lo hizo mi hermana. No es mi tipo’. Dormimos juntas y pasó algo más. Al día siguiente me despertó a las 6 de la mañana y me pidió que me fuera”. Anna Porter

¿Cómo iniciaron su noviazgo Gala Montes y Anna Porter?

“Pasó tiempo. Nos distanciamos, porque cada una tenía su pareja. De repente me escribió para decirme: ‘Ya vi que estás en Cancún y que ya no estás con tu pareja. Te escribí la canción ‘Más bonita que el mar’ y quiero saber si la puedes grabar conmigo. La producción es tal día’. Por cierto, grabamos en un yate que yo conseguí. Llegó a Cancún y fuimos a cenar. Ahí me dijo que iba a dejar a Icho (Van). Me pidió que fuera su novia. Incluso mencionó: ‘Es un mediocre, alcoh..., tiene un Sentra y a sus 40 años no ha hecho nada’”.

“Volteé a decirle: ‘No estás preparada. Ni yo tampoco. Hace un mes corté con mi expareja. Dame un tiempo y espacio para ver qué sucede más adelante’. No me gusta terminar una relación y luego comenzar otra. Estoy segura de que me estudió muy bien. Siento que al principio fue estrategia para ganarse a la comunidad (LGBTIQ+) y después se encariñó un poco. Me llevaba flores. Me compraba ropa y cremas de Chanel, etcétera”. Anna Porter

“Se la pasó conmigo el 14 de febrero y el 17 regresó con su ex (Icho Van). ¿Por qué? Es una buena actriz (ríe). Estuvimos juntas de enero a marzo. Un día dormía con él y al otro conmigo. Recuerdo que decía: ‘Hoy no puedo’, y al otro día: ‘¿A qué hora llegas? Estoy ansiosa por verte’. Ahí supe que me mentía”.

“Un día llegué al departamento por mis pastillas y el señor de la entrada se quedó como fantasma. Ahí lo entendí y me fui. Ella me reclamó: ‘¿Por qué vienes a invadirme?’. Tiene un apego emocional muy fuerte con Icho. Cuando le daban ataques de ansiedad, ella decía que él estaba ahí para cuidarla y quién sabe con qué la manipulará. Siempre la traté como reina. Le llevé a una doctora para que le inyectara intravenoso con vitaminas y la revivió. Ha de haber pensado: ‘Dos por uno’”.

¿Gala Montes usó a Anna Porter?

Le preguntamos si se sintió utilizada. Nos dijo: “Me sentí traicionada. Me dolió muchísimo. Aunque quiero aclarar: No estoy ardida. ¡Solo decepcionada! El 14 de febrero me demostró mucho amor. Ahí pensé que estábamos conectadas, pero no era cierto”.

“Gala se extralimitó. En ocasiones me decía que iba a llevar a sus amigos. Llegué a pagar cuentas de 21 mil pesos. Cuando íbamos de compras pagué cuentas de 28 mil. Le hice depósitos o le dejaba dinero en efectivo. Le compré bolsas, anillos. Le dejé zapatos y más cosas en poco tiempo”. Anna Porter

“Le di una bolsa Gucci, una Louis Vuitton de 81 mil, una bolsa Balenciaga de 40 mil y una edición especial de Louis Vuitton de 153 mil. Una bolsa Chanel de 320 mil pesos se la iba a dar en el Lunario. Al ‘desinvitarme’, decidí conservarla. Es una malagradecida y más cuando dijo que todo lo que le había regalado era clon. ¡Obvio eran originales!”.

“El anillo que le di fue de amor propio. Lo mandé a traer de Singapur. No fue un regalo como tal. Más bien se lo entregué porque me dijo: ‘Qué bonito anillo’ y se lo di. Tenía un valor de 500 mil pesos. Sobre todo, por los cortes y diamantes que tenía. No creo que tenga problemas económicos. Una vez publicó: ‘Me da tanto gusto gastar el dinero que no es mío’. Ahí lo entendí”.

“Un día le pedí mis cosas y, enojada, respondió: ‘No te quiero volver a ver’. Evidentemente no me regresó nada”.

¿Gala Montes le confirmó a Anna Porter que golpeó a su mamá, Crista Montes?

“Me manipuló cada minuto y segundo. De un momento a otro mostraba un lado lindo, otro día lloraba, luego se tranquilizaba y después era cariñosa. A veces se molestaba porque yo hacía lives. Es cambiante, bipolar y mitómana. Esa energía me absorbía. Por cierto, una vez me dijo que ella y su hermana Beba habían tenido un problema con su mamá. Al salir la señora, ellas comenzaron a pegarle. Fue un tema personal”.

“Jamás quise dañar su imagen. Creí que ella sabía querer bonito. No es justo que me quede callada. Lo que hizo es abuso de confianza. No estoy despechada, tampoco perdí mi dignidad, pero me faltó carácter. ¡Me sentí utilizada! Es gay cuando le conviene. Digamos que es heteroflexible”. Anna Porter

“Ya no quiero saber nada de ella. Cambié mi ritmo de vida para encajar en la suya. Si realmente me utilizó, el karma le llegará y se acordará de mí. Dirá: ‘Perdón, Anna Porter’. Icho la va a hundir. Es narcisista y solo le sacará provecho. Él quita y no da. Ella lo mantiene. No me arrepiento de lo que le di”, concluyó.

¿Quién es Anna Porter, ex de Gala Montes?

Se hizo viral por hacer contenidos sensuales, de viajes y de ejercicio en redes sociales.

Es defensora de los derechos de los grupos vulnerables, mujeres, niños, comunidades indígenas, migrantes y LGBTIQ+.

Con el Dalai Lama

en Oaxaca.

en Oaxaca. Exporta tequila a Reino Unido. Cuenta con 273 mil seguidores en Instagram y 1.6 millones en TikTok.