¿Gala Montes usa playback y no llena conciertos?, afirman que regalaron boletos para uno de sus eventos

Gala Montes vuelve a estar en medio de la controversia. En esta ocasión no fue por la guerra de dimes y diretes que ha protagonizado con Adrián Marcelo desde que ambos salieron de ‘La casa de los famosos México’, sino por presuntamente no llenar sus conciertos y usar playback durante los mismos.

Luego de que la actriz compartiera que había sido invitada a un evento de radio llamado ‘La santa fiesta’, el cual se realizó el pasado 10 de diciembre en el Estadio GPN Seguros, varios internautas han asegurado que los organizadores estuvieron regalando boletos.

Lo anterior debido a que, supuestamente, la popularidad de la también cantante no fue suficiente para atraer la atención del público. Según los detractores, Montes solo fue “el relleno” del show y hasta le pidieron a sus fans que aceptaran “la realidad” de que “no tiene talento alguno.

Como era de esperarse, los seguidores de la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ aclararon que, en realidad, Gala fue la invitada especial de ‘La Sonora Santanera’, afirmando que, cuando salió al escenario, la gente “se volvió loca de la emoción”.

¿Gala Montes usa playback en sus presentaciones?

A la par de esta situación, se viralizó un video de la presentación de Gala Montes en ‘La santa fiesta’, donde, aparentemente, estaría usando playback.

Varios internautas han asegurado que su voz en este show se escucha “inusualmente más perfecta”, en comparación a otros conciertos que ha dado en el pasado, algo que dicen, confirmaría que la artista no estaba cantando en vivo.

Algunos comentarios que se podían leer en el video son:

“Con o sin playback canta horrible”,

“Los fans dirán lo que sea, pero es evidente el playback”,

“Canta horrible, yo no se de dónde sacan que va a llenar estadios”,

“Es una farsa esta mujer”,

“No se que está más feo, cómo canta, las personas que pagan por ir o las personas que la incitaron a cantar”,

“Sobra apoyo, solo falta talento”.

Oye Gula @GalaMontes2 cuando haces playback ya no es necesario que grites, porque te escuchas doble, pareces nueva. pic.twitter.com/XP4acllTn0 — Q U E E N (@dimeperra) December 11, 2024

¿Qué ha dicho Gala Montes de las críticas en su contra?

Si bien aún no se ha pronunciado ante estos señalamientos, en su momento aseguró estar acostumbrada a las críticas, principalmente por su música.

“Entre más luz, más oscuridad. Soy una persona que le gusta hacer música, amo la música y no la voy a dejar de hacer porque ustedes me dicen, yo la hago porque yo la pago. Ahora resulta que me van a decir que tengo que cantar, yo la pago, si no páguenmela ustedes”, expresó en un encuentro con la prensa.

Gala Montes / FB: Gala Montes

Confirman colaboración entre Gala Montes y Carlos Cuevas

En medio de todo este escándalo, el cantautor Carlos Cuevas confirmó que Gala Montes aceptó su invitación para participar en su show ‘A ritmo de bohemia’.

“Ya está hecha la invitación (a Gala Montes) y aceptó cantar boleros. Próximamente en @aritmodebohemia”, escribió a través de X (antes Twitter).

Hasta el momento, no se sabe la fecha exacta en la que Gala Montes se presentará al concierto de Carlos Cuevas.

