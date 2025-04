Gala Montes enamoró a una influencer por interés y ¡luego la dejó!

Anna Porter es una influencer que se hizo viral por hacer contenidos sensuales, de viajes y de ejercicio en redes sociales. Además, se puso en el ojo público por su relación cercana con Gala Montes (24 años).

Una amiga cercana a ambas nos reveló la realidad del shippeo entre ambas. Señaló a la intérprete de ‘Más bonita que el mar’ como “interesada”, por jugar con los sentimientos de su amiga y utilizarla para obtener un beneficio.

“Quiero hablar un poco sobre el intento de shippeo que hubo entre Gala y Anna. Ellas se conocieron en uno de los shows de Gala, en la época en la que presentó la canción ‘Tacara’. No sé si recuerden cuando Porter escribió un mensaje en noviembre de 2024, en el que puso: ‘Ayúdenme a conquistarla’”.

Mira: Adrián Marcelo asegura que Gala Montes no podrá demandar a su madre por la entrevista: “Hay pruebas”

Ella es Anna Porter / Redes sociales

“Ella quedó encantada con Gala. De hecho, podríamos decir que se volvió su crush. Recuerdo que, cuando se conocieron, Anna andaba en las nubes (ríe). Como cuando encuentras a tu primer amor de la secundaria (ríe). No sé cómo explicárselos. ¡Fue amor a primera vista!”.

“Evidentemente comenzaron a salir, primero como amigas. Se fueron de fiesta en varias ocasiones, de viaje, etc. O sea, andaban como uña y mugre, pero comenzaron a pasar cosas. Seguramente me preguntarán que por qué dije: ‘Intento de shippeo’. Porque Anna se ilusionó muchísimo con Gala. La ayudó de una forma que no se lo imaginan. Siempre estaba para ella. No importaba la hora o el día. Pedía a través de sus redes sociales que apoyaran la canción o cualquier cosa que hiciera la otra. Se las ingeniaba para ganarse el corazón de su amada. Anna se enamoró ciegamente de Gala y nunca fue correspondida. Es como dice la frase: ‘Prendió el boiler y no se metió a bañar’. Soy testigo de que Gala le dio entrada en muchas ocasiones”.

Checa: ¿Gala Montes golpeó a Karime Pindter en un evento navideño? La influencer rompe el silencio y lo aclara

Comenzaron a salir, pero Gala luego la mandaba a la friend zone / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes usó a Anna Porter?

“Lo hizo con un solo objetivo: Gala la utilizó. Quería que la gente y los medios las vieran juntas para ganarse a la comunidad LGBTQ+, y aprovechar el lanzamiento de su nueva canción. Si hubieran llegado a un trato, las cosas serían diferentes, pero no. Anna buscaba cómo conquistarla de una manera bonita y Gala solo la mandaba a la friend zone cuando le convenía”.

“Varias de nuestras amigas en común se lo dijimos y le advertimos que todo era estrategia, que no se entusiasmara, porque le iban a romper el corazón. Desde el principio, notamos raras las actitudes de Gala. Uno sabe diferenciar cuando la convivencia es amorosa o convenenciera”.

“Lo que más molesta es que Gala no fue sincera. Anna es un mujerón. Tiene todo lo que una chica quisiera. Es una linda persona, sencilla, empática, divertida. Es amada por la comunidad. Lo que de verdad no entiendo de Anna, después de todo lo que pasó, es que aún apoya a Gala en sus redes sociales. Le dice a la gente que la apoyen. De verdad mal de ella no habla”.

No te pierdas: Laura Flores expone a Gala Montes y su madre ¿Cuál era la verdadera relación antes de la polémica?

En un live, Anna dijo con humor que no importa que Gala “la use como quiera” y la defendió / Redes sociales

Anna Porter vs. el novio de Gala Montes: “Le saca dinero”

“Para colmo, siento que Gala se molestó por lo que Anna dijo del parásito de su novio (Icho Van). Nos dijo que ese chavo es un mantenido y que solo quiere colgarse de Gala. ¡La vimos muy preocupada! Yo sabía que en algún momento lo iba a externar. Y así fue. Lo hizo en un live”.

“Gala lo quiere, pero ese solo le saca dinero. Hasta a mí me sacó. Sí, a mí me sacó dinero, entonces imagínense todo lo que le ha sacado a ella. Así que nos vemos en tribunales”, dijo Anna sobre el novio de Gala en una transmisión en vivo y continuó: “Vive con un pend… y codo. Yo digo la verdad y eso es lo que le molesta. Son muchas cosas, nadie sabe el abuso. Gala es un amor, que les quede claro, el problema es él”, indicó.

“No sé qué vaya a pasar entre ellas, pero sí quisiera decir que Gala debería sincerarse con lo que siente. Si no le interesa Anna como mujer, que se lo diga y ya. Que no la ilusione. Cuando Gala vio que Anna ya estaba muy enamorada y no le servía para sus planes, la dejó sin dar explicación alguna”, finalizó.

Mira: Acusan a Gala Montes de “colgarse” de la bandera LGBT y ocultar su romance con su manager