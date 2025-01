Gala Montes se disculpa ante su cancelación digital por ocultar romance con su mánager; se va contra su madre

Después de una ausencia temporal en las redes sociales, Gala Montes reapareció y rompió el silencio compartiendo con sus seguidores un mensaje sobre el impacto que las críticas y el hate han tenido en su vida, especialmente en los últimos días donde la controversial participante de ‘La casa de los famosos México’ fue atacada por sus propios fans.

A través de una transmisión en vivo, Gala explicó las razones detrás de su retiro de las redes por un corto periodo de tiempo y cómo esto le ha permitido reflexionar sobre lo que implica la exposición mediática que ha tenido, sobre todo luego del reality en donde ganó la mayor parte de sus seguidores.

Gala habló sobre el dolor que le causaron los comentarios negativos en su contra y más viniendo de sus propios fans. “El hate puede ser muy fuerte. A veces uno solo quiere defenderse, pero terminas siendo juzgada aún más”, confesó sin ocultar lo emocionalmente agotada que se sintió debido a los ataques constantes que recibió.

Gala Montes se había retirado de redes por unos días debido a la polémica que enfrenta / FB: Gala Montes

La cantante explicó que su decisión de alejarse de las redes sociales no fue fácil, pero que el tiempo de introspección le permitió procesar el impacto de las críticas recibidas. Según Gala, muchos de los ataques surgieron a partir de malentendidos y juicios apresurados, lo que la llevó a tomar un respiro de todo y refugiarse en sus seres queridos, aunque también aceptó que extrañó a sus fans en medio de todo.

Gala Montes se defiende de los ataques de sus fans

Una de las polémicas en torno a Gala y sus fans, fue el tema de su presentación en el Lunario del Auditorio Nacional. La cantante le dio el crédito a su novio por haber llenado el lugar, algo con lo que sus fans no están de acuerdo ya que ellos fueron quienes gastaron su dinero para comprar los boletos. Entonces, Gala tuvo que explicar sus palabras. Según la artista, intentaba compartir lo difícil que es organizar y presentarse en un escenario tan importante y quería darle mérito a su novio por el trabajo que hizo para ello. Sin embargo, su comentario fue malinterpretado, generando una ola de críticas hacia ella.

“Yo sé que ustedes llenaron el Lunario, eso lo tengo súper claro. Si se malinterpretó, les pido una disculpa”, dijo.

Gala Montes y la controversia con Karime Pindter: ¡Bye Garime!

Otro de los temas que generó controversia y que de hecho fue el que más provocó la furia de sus fans fue que se hartó del fenómeno que resultó ‘Garime’, el ship con el que los fans quedaron encantados por las interacciones entre Karime y Gala dentro de LCDLFMX. Esto ocasionó que los fans se ilusionaran con que algo más que amistad pudiera pasar entre ellas, sobre todo porque las famosas se decían abiertas a esa posibilidad.

Sin embargo, cuando Gala confirmó su noviazgo con su manager, Icho Van, hace unas semanas, los ataques en su contra aumentaron porque los fans se creyeron engañados por la famosa y la tacharon de “colgarse” de la bandera LGBT para ganar notoriedad.

Al respecto, Gala dijo molesta: “La verdad es que todo se tergiversó. Lo que más me duele es que se asuma tanto sin conocer el contexto completo”.

Karime y Gala Montes no son pareja y al parecer no se dará / Instagram

Gala Montes se arrepiente, pero señala a su mamá por reaccionar en su contra

A lo largo de su transmisión, la actriz reconoció que en ocasiones ha reaccionado de manera impulsiva, lo que la llevó a realizar declaraciones que ahora considera inapropiadas. “Cuando estás enojada, dices cosas que no deberías. Pero lo hice con las mejores intenciones”, comentó.

Asimismo, la cantante expresó su deseo de llevar una vida más privada y menos expuesta a las críticas constantes, aunque reconoció que su carrera en el ojo público hace que sea difícil encontrar ese equilibrio.

A pesar de los comentarios negativos, Gala no dejó de agradecer a sus seguidores por apoyarla incluso cuando las circunstancias no han sido las mejores. “Siempre he sido súper agradecida con ustedes. Gracias por estar conmigo incluso cuando las cosas no son fáciles”, dijo.

Sin embargo también, Gala comentó que no ha sido fácil lidiar con todo debido a que su mamá siempre sale a opinar lo que pase con ella. “Sí está c*bron, está muy difícil, y de verdad yo les agradezco a todos ustedes, pero está c4brón porque pasa el problema y luego sale ella y es super duro que tu mamá venga y haga una nota de ti, eso es lo que más me afecta porque pasa el problema y todo el mundo tiene derecho a opinar, entonces sale ella y es como ‘¿qué va a decir?, ¡ya!’ Y si no sale ella, sale mi hermana y sino un reportero”, dijo.

Gala se sicneró en una transmisión en vivo / Instagram

¿Qué dijo la mamá de Gala Montes en la polémica?

Recordemos que la señora Crista reaccionó a la cancelación de Gala en redes sociales, debido a que los fans de Gala que ahora le daban la razón en actitudes de la famosa hacia ella, mismas que la señora expuso en TVNotas solo unos días antes de que la actriz entrara a LCDLFMX.

A través de sus redes sociales, Crista Montes dijo que no usara su depresión como escudo para que la comprendan: “Recibí hate y nadie me ayudó. Me dejaron sin dinero y sin familia, pero no me fui a empastillar. No puedes ir por la vida diciendo que eres depresiva. Estoy enojada porque estamos hablando de mi hija. No voy a hablar con ella, desgraciadamente tiene el chip cambiado, no se puede hablar con ella. Ya no la tengo en Instagram”, mencionó.

Y agregó: “Los jóvenes de ahora están empastillados. Antes no nos empastillábamos, ahorita la mayoría están empastillados porque no aguantan una depresión, discúlpenme; porque están tristes, porque se sienten incomprendidos, ¿si o no?, sino táchenme de loca, me aguanto, se tenía que decir y se dice y eso es lo que no les gusta a mis hijas”.

La señora también se mostró en contra del romance de su hija de 24 años con Icho Van de 40, desde antes que la famosa diera a conocer su relación y en una ocasión dijo: “Gala es buena, muy buena”, y añadiendo que ha sido él quien la influenciado en su contra: “El novio (la ha mal aconsejado) sin terror a equivocarme… ¿cuándo nos va a gustar el novio? Nunca, a ninguna mamá. Hay chavos buenos, pero este no, es vividor”.

