Icho, novio de Gala Montes, enfrenta a Adrián Marcelo por insultarla

Icho Van, cantante, novio y mánager de Gala Montes, no dudó en enfrentar públicamente a Adrián Marcelo después de que el conductor de televisión arremetiera contra su pareja a través de las redes sociales.

Aunque Gala y Adrián protagonizaron peleas dentro del reality ‘La casa de los famosos México’, el reciente ataque del conductor fue sobre el físico de la actriz y cantante, en medio de una ola de críticas hacia ella por su nueva relación, lo que puso el fin al shippeo de ‘Garime’, es decir, el deseo de las fans de que tuviera una relación con Karime Prindter.

Gala Montes y Karime Pindter no son pareja / Redes sociales

Adrián Marcelo vuelve a atacar a Gala Montes

Todo comenzó cuando Gala compartió un mensaje en Twitter donde criticaba a quienes defendían a Adrián Marcelo, ahora que las propias fans de la actriz están furiosas con ella por haberles “visto la cara” ya que supuestamente la joven ya salía con su mánager en plan amoroso antes de entrar al reality, y la acusan de lucrar con su orientación sexual.

En los últimos días, Gala se ha defendido de sus propias fans y aclaró que sostenía una relación abierta con Icho, y además desmintió rumores sobre un supuesto vínculo con Karime Pindter. Estos comentarios generaron una gran polémica en las redes sociales, y muchas personas acusaron a Gala de “mentirosa” y “oportunista”.

Adrián Marcelo aprovechó la situación para lanzarse contra Gala, mencionando su físico en tono despectivo. Al retomar un mensaje de Gala, en el que ella cuestionaba a quienes defendían al conductor tras sus comentarios sobre la actriz en el reality ahora que ven todo desde otra perspectiva por cómo se ha conducido la intérprete de ‘Tacara’, así que Adrián Marcelo escribió: “No sé qué tienes más caída, la carrera o las ch¡.chis”.

No sé qué tienes más caída, la carrera o las chichis. — adrián marcelo (@adrianm10) December 29, 2024

Icho le responde a Adrián Marcelo para defender a Gala Montes, ¡hay tiro!

Pero esta vez, Gala no estaba sola. Icho Van, su pareja y mánager, se hizo presente en la controversia y no dudó en confrontar a Adrián Marcelo. A través de su cuenta de Twitter, el cantante escribió un mensaje contundente: “Violentando a una mujer por cómo se ve su cuerpo, en X… A ver si me lo vienes a decir tú solito, a la cara”.

El mensaje del novio de Gala causó revuelo en medio de la controversia y algunos dejaron comentarios como: “Aunque Galita no lo necesita, gracias Icho”.

Hasta el momento Adrián no le ha respondido a la pareja de Gala Montes.

