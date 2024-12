¿Adrián Marcelo tenía razón? Gala Montes es acusada de pedir que “funen” a Karime Pindter

Gala Montes sigue dando mucho de qué hablar. Luego de confirmar su relación con su mánager, Icho, los fans la han señalado de haber usado a Karime Pindter y el ship ‘Garime’ para ganar popularidad.

Muy a su estilo, la actriz decidió responder a las críticas, ocasionando aún más polémica, pues muchos internautas consideran que pidió la “funa” de la exparticipante de ‘Acapulco Shore’.

Recordemos que el ‘Garime’ nació en ‘La casa de los famosos México’. Durante su participación en el reality, las celebridades tuvieron muchos momentos románticos, por lo que muchos estaban esperanzados a que, al salir del show, confirmaran una relación amorosa.

Gala Montes / FB: Gala Montes

No te pierdas: Angélica Vale quiere “paz y amor” con Gala Montes tras polémica por el título de ‘la Novia de México’

¿Gala Montes pidió la “funa” de Karime Pindter?

A través de una transmisión en vivo para redes sociales, se dijo harta de que su vida romántica siempre esté en el ojo del huracán, señalando que Karime también ha salido con otras personas en los últimos meses.

Gala Montes “Yo no entiendo por qué ustedes se infartan. Ella también está en su rollo ¿eh?”

Según la intérprete de ‘Tacara’, su “amiga” no habla públicamente de sus relaciones, mientras que ella no tiene problemas en compartir ese aspecto de su vida, siendo ese el motivo por el que siempre termina siendo “criticada”.

“Ella no dice ‘estoy saliendo con tal persona’ y yo sí. Karime anda en su rollo desde hace mucho, desde que salió (de ‘LCDLFMX’). Ella lo dijo, ¿por qué se van contra mí? Ella dijo que iba a ver a alguien un fin de semana. A las dos semanas que estabamos saliendo de la casa”, expresó con evidente molestia.

JAJAJA la Gula casi casi pidiendo que también funen a Karime.



Chtm @GalaMontes2 ahora te aguantas #AdrianTeniaRazon pic.twitter.com/sekM5hQcWv — Q U E E N (@dimeperra) December 27, 2024

Checa: Gala Montes comparte un video llorando en Navidad y anuncia importante noticia

¿Adrián Marcelo siempre tuvo la razón? Internautas reaccionan a las declaraciones de Gala Montes

Por supuesto, la declaración de Gala Montes no pasó desapercibida en redes sociales. Si bien algunos defendieron su postura, otros la criticaron por “querer perjudicar” a Karime Pindter, recordando que, en su momento, Adrián Marcelo afirmó que la actriz solo estaba “usando” a la influencer a su conveniencia.

Algunos comentarios que se pueden leer en redes son:

“Lo bueno es que la ‘adora’”,

“Solo habló de las críticas, jamás pidió que funaran a Karime”,

“Siempre víctima, pero es la victimaría de muchos”,

“Ya suelten a Gala, por Dios”,

“¿Por qué se van contra mí y no contra Karime también?, jajaajajajaa, así entendí”,

“Vaya ‘amiga’ que es”,

“Bien odiosa que es”,

“Solo dejen de seguirla, yo ya lo hice”,

“Adrián Marcelo siempre tuvo la razón”.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

¿Qué decía Gala Montes sobre una posible relación con Karime Pindter?

Algunos usuarios en Internet también recordaron que, en su momento, Gala Montes aseguró que tenía sentimientos con Karime. Incluso llegó a decir que, aun si era rechazada, seguiría queriéndola.

“No, para nada (terminó el ‘Garime’) y no va a terminar. Yo a Karime, independientemente de que me guste, es una mujer muy atractiva, es una mujer superinteligente. Si ella me rechaza, yo siempre la quiero tener de amiga”, expresó.

Hasta el momento, Karime no se ha pronunciado ante esta polémica. Sin embargo, en diversas ocasiones dejó claro que Gala solo era una “amiga más”.

Mira: Famoso youtuber ataca a Gala Montes por su nueva película: "¿Quién le dijo que es actriz?”