Karime Pindter queda fuera de telenovela: “No dio el ancho”

Karime Pindter estaba muy ilusionada por incursionar en los melodramas, pero tristemente inició con el pie izquierdo. A principios de julio pasado, ella misma confirmó en una entrevista que le llegó una propuesta para actuar en Mi verdad oculta, una producción de Carlos Moreno, y que esto la emocionaba mucho.

Sin embargo, ahora la influencer compartió que su debut será en la segunda parte de Papás por siempre.

Te puede interesar: ¿Conductores de ‘Hoy’ tienen un romance? Uno de ellos rompe el silencio sobre si hay noviazgo

En Mi verdad oculta participan Andrés Palacios, Geraldine Bazán, Susana González y David Chocarro. Las grabaciones ya iniciaron. / Archivo TVNotas, redes sociales y capturas de pantalla de Televisa Espectáculos

¿Por qué Karime Pindter quedó fuera de la telenovela Mi verdad oculta?

Nuestra curiosidad nos llevó a investigar y nos comentaron las verdaderas razones por las que ya no quedó en la novela protagonizada por Susana González y David Chocarro:

“Sí estaba contemplada e incluso se le dieron los primeros capítulos, donde su personaje ya entraría en acción. Hizo pruebas y se le veía potencial, pero lo que le falló es que dio prioridad a otras cosas y no a preparar bien su papel”.

“Las pruebas que hizo fueron un par de escenas, en donde se buscaba ver si lucía bien a cuadro con los otros actores, si había química y esas cosas de imagen. Se le pidió que tomara cursos de actuación, de voz y de movimiento corporal, cosa que al parecer no hizo”.

Su vida de influencer tuvo mucho que ver. Algunos compromisos pactados que tenía, sus vacaciones en el festival Tomorrowland y otras actividades hicieron que no se enfocara en la actuación:

“Desde un principio avisó que no podía iniciar luego luego, como todos los actores. Dijo que en cuanto regresara se reportaba, y así lo hizo, pero cuando comenzaron los ensayos con las escenas, la verdad es que no dio el ancho”.

Te puede interesar: Karime Pindter, Ninel Conde y Ariadne Díaz no logran entrar al estreno de “Hoy soy el Chef”: ¿qué sucedió?

La influencer habría aceptado la decisión y se mostró contenta por estas nuevas oportunidades. / Archivo TVNotas, redes sociales y capturas de pantalla de Televisa Espectáculos

¿Cómo reaccionó Karime Pindter al quedar fuera de la telenovela Mi verdad oculta?

“Lo platicaron con ella y lo tomó de la mejor manera. Karime Pindter Aceptó que no estaba preparada para un papel tan fuerte. Es un personaje que demanda mucho. Va en casi toda la novela y tiene un peso importante dentro de la historia.

Ahora sé que va para la producción de Papás por siempre, donde hará una participación especial, con un personaje más enfocado a su personalidad. No le dieron un no definitivo, sino un: ‘Hay que prepararse más’, porque estar en un proyecto como una novela es demandante y requiere mucha entrega”.

“Sé que ella, después de sus cosas y sus compromisos, entrará al CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) a un curso especial para que mejore y esté al 100% en su participación en Papás por siempre, que grabará dentro de 2 o 3 semanas”, concluyó.

Te puede interesar: ¿Qué famosos ganaron ‘Hoy soy el chef’? Así se vivió la gran final del reto culinario ¿hubo robo?

En sus redes sociales compartió fotos del festival musical al que asistió en julio pasado. / Archivo TVNotas, redes sociales y capturas de pantalla de Televisa Espectáculos

¿Cómo expresó su emoción por ingresar a la novela Mi verdad oculta?

En julio, compartió su emoción por entrar a Mi verdad oculta. En entrevista con Televisa Espectáculos, expresó:



“Muero por hacer algo con Carlos Moreno, qué bueno, lo admiro muchísimo”.

“No lo soñé (ser actriz), porque siempre he sido más de conducción, pero ya que tengo las puertas abiertas, obvio es un sueño”.

“Para mí sería un honor. He tomado clases de actuación, he hecho teatro, pero iré al CEA para mis clases”.

¿Qué dijo Karime Pindter sobre su participación en la novela Papás por siempre?

Hace unos días, dijo que entraría a Papás por siempre. En otra entrevista para Televisa Espectáculos, declaró:



“Muy emocionada. Es un pinino, pero emocionada. Rosy (Ocampo, la productora) es una mujer a la que admiro muchísimo. He visto sus grandes novelas”.

“Puede que mi desempeño me abra la puerta para que me inviten a próximos proyectos”.

¿Quién es Karime Pindter y cuál es su trayectoria?

Karime Pindter ha subido como la espuma.



Tras 10 temporadas en el programa Acapulco Shore, se convirtió en una de las favoritas de los reality shows.

El año pasado participó en la segunda temporada de La casa de los famosos México y quedó en segundo lugar.

Este año fue una de las favoritas del concurso Hoy soy el chef, del matutino Hoy, donde hizo equipo con Tania Rincón.

Te puede interesar: ¿Karime Pindter víctima de vandalismo? ¡Le rompieron los vidrios tras salir del programa Hoy!

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .