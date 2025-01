Karime Pindter y su sueño de protagonizar telenovelas: ¿Villana o buena?

Karime Pindter, conocida popularmente como ‘la Matrioshka’, ha dado mucho de qué hablar tras su participación en ‘La casa de los famosos México’, donde logró posicionarse como la segunda finalista del reality show.

Durante su estancia en La casa, la influencer no solo destacó por su carisma y autenticidad, sino también por ganarse el corazón de millones de espectadores. Actualmente, su fama sigue en ascenso, y su nueva meta es conquistar la industria de las telenovelas.

Ahora, Karime está aprovechando el impulso de su fama para abrir nuevas puertas en su carrera. En una reciente entrevista para el programa matutino Hoy, confesó su deseo de incursionar en los melodramas, dejando claro que está lista para enfrentarse a nuevos retos en la actuación.

Karime y las telenovelas: “¡Quiero ser villana!”

Durante su entrevista, Karime dejó entrever su interés por interpretar personajes complejos y memorables, asegurando que un papel de villana sería ideal para ella.

“Denme una novelita, una villana… La verdad, me gustaría ser yo en mi mundo, pero ¿por qué no? Chicle y pega. Me gustaría ser como Rubí o Teresa de estos tiempos, ya más empoderada, sacar los trucos de esta era”, expresó con entusiasmo.

La influencer también señaló que ser villana es un sueño porque representa un contraste interesante con su personalidad en la vida real.

“Que me den un papelito de mala. Es que yo en la vida soy muy buena. Quiero ser una maldita”, agregó entre risas.

Estas declaraciones demuestran que Karime no teme reinventarse y explorar nuevos horizontes en el mundo del entretenimiento. Además, mencionó que su relación cercana con Televisa la hace sentir como “una chica Televisa”, reforzando su compromiso con esta etapa de su carrera.

Sueños compartidos con sus excompañeras de reality

Karime también expresó su deseo de trabajar junto a sus excompañeras de ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes y Briggitte Bozzo. La idea de realizar proyectos en conjunto parece entusiasmarla mucho.

“Bueno, aquí estamos las tres. Si nos dan chamba, nos van a ver divinas. Que nos pongan productores preciosas. ¿Qué hacemos? Una conducción padre, un reality las tres. Estaría bueno. Estamos puestas”, afirmó Karime.

Esta declaración sugiere que Karime está abierta no solo a protagonizar telenovelas, sino también a explorar otros formatos en televisión, como programas de conducción o incluso nuevos reality shows.

El deseo de Karime Pindter de incursionar en las telenovelas refleja su visión a futuro y su deseo de diversificar su carrera. Desde su inicio como influencer, ha demostrado tener una habilidad para conectar con el público, algo que podría ser una gran ventaja en la actuación. Además, su experiencia en el reality show demuestra que tiene la capacidad de adaptarse a diferentes roles y contextos, algo fundamental en el mundo de los melodramas, así que “chicle y pega”, como dijo Pindter.

