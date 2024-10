Karime Pindter: Le llueven críticas a la exshore por no llorar en ‘LCDLFMX'; ella responde

Karime Pindter se convirtió en una de las favoritas de ‘La casa de los famosos México’. Su manera de ser, así como el equipo ‘Mar’ que creó para persistir en la competencia, la convirtió en el segundo lugar del reality, a decisión del público.

Sin embargo, de manera sorpresiva, la también conocida como ‘Matrioshka’ fue criticada por no mostrar sentimientos de nostalgia en su estancia en ‘La casa’.

Y es que la exhsore jamás soltó una lágrima cuando se le presentaba una emotiva situación, tal como la visita de sus padres o bien los videos de ellos mismos.

Algunos usuarios consideraron que Karime nunca se mostró vulnerable o con alguna lágrima cuando sucedían cosas emotivas. Sin embargo, ella nunca reveló por qué de esta situación. Por esta razón la tacharon de “fría”. Aunque otros la defendieron. Dijeron que ella siempre ha tenido una actitud positiva.

Karime Pindter responde por qué nunca lloró en ‘La casa de los famosos México’

Ahora, en una entrevista con Gerardo Escareño en su canal ‘Vaya, vaya’, la también creadora de contenido respondió por qué nunca soltó en llanto en su estancia en ‘La casa de los famosos México’, tal como otros participantes.

Gerado mencionó que en un momento la mamá de Karime puntualizó que a su hija le cuesta mucho llorar. No obstante, no expresó las razones.

Ahora, Karime rompió el silencio y habló respecto a esta controversia. ¡Ni ella misma sabe por qué no puede llorar!

“No sé… Mira, yo tenía un novio y era bien llorón. Yo fui al psiquiatra, me recetó antidepresivos. Hago mucho Access Consciousness… Veo a mis amigos y digo: ‘Qué sentimentales son’”. Karime Pindter

Agregó: “No sé, me dio mucho sentimiento con mi papá y me dio mucho sentimiento leer su carta y ahí sí lloré, pero mi mamá como es la pura diversión y gozadera, pues me empiezo a reír desde que la veo”.

Sin más, Pindter habló acerca de los nuevos proyectos que tendrá a su salida del reality.

¿Qué hará Karime Pindter tras su salida de ‘La casa de los famosos México?

Después, la famosa fue cuestionada sobre sus proyectos a futuro y ella contestó:

“Pues el 17 de octubre se estrena mi especial de standup. Tengo un mitangrit con 10 fechas para ahora. Se estrena el reality que tan sonado y ya tengo propuestas de Televisa”, mencionó.

Al momento, no dio más detalles de las propuestas que tiene por parte de la televisora de San Ángel. Se dice que muy pronto será parte de un programa junto al team ‘Mar’, pero nada es cetero aún. Será hasta que Televisa lo confirme en sus redes sociales.

