Aarón Mercury: La vez que se agarró a golpes con el exnovio de Yeri MUA; así fue el polémico momento

Tal y como se venía especulando en redes sociales, Aaron Mercury es el tercer habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2025’, cuyo estreno está programado para el próximo domingo 27 de julio.

Su participación ha generado mucha controversia. Si bien sus fans están sumamente emocionados, muchos consideran que tan solo será “un mueble más”.

Pese a todo, el influencer se dijo estar preparado para “el hate” que pueda causar su estancia: “Yo creo que no te puedes preparar tanto. Estoy súper curtidote (de las polémicas). Los que mas fallan son los que se toman en serio (las críticas)”, expresó en una reciente entrevista.

¿Quién es Aarón Mercury, el tercer habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Aarón Mercury es un influencer originario de Querétaro, que nació el 2 de noviembre del 2000, por lo que actualmente tiene 24 años. Su carrera en internet comenzó en 2019, cuando empezó a crear contenido junto a otros famosos de internet en el ‘Team Ken’.

A lo largo de los años, se ha visto involucrado en varias polémicas, principalmente, relacionadas con su exnovia, la también influencer Yeri MUA, con quien, en su momento, tuvo una fuerte guerra de dimes y diretes.

Uno de sus escándalos más sonados fue cuando tuvo un altercado físico con Brian Villegas, otra expareja de la veracruzana, tema que ha resurgido después de confirmarse su participación en ‘La casa de los famosos México 2025’.

¿Cómo fue la pelea entre Aarón Mercury y el exnovio de Yeri MUA?

Todo ocurrió a finales del 2022. Aarón Mercury, Yeri MUA y algunos amigos habían ido a un atro de Boca del Río, Veracruz. Presuntamente, Brian Villegas, también conocido como ‘el Paponas’, comenzó a acosar a la jarocha, por lo que sus acompañantes, incluyendo el propio Mercury, no dudaron en defenderla.

Según el creador de contenido, Villegas, quien también estaba acompañado por varios hombres, no solo los insultó, también los agredió físicamente a las afueras del establecimiento. Aunque afortunadamente el conflicto no pasó a mayores, provocó una pelea de declaraciones entre los involucrados.

Aaron Mercury “Más gente tenías tú (Brian Villegas) y ni aún así (ganaste). Al golpear a alguien, lo golpee mal y me rompí el pulgar. También me dieron un golpe an la pierna. Tú, Brian, le reventaste una botella en la cabeza a un amigo que venía, ¿eso te hace sentir valiente? Yeri MUA está segura”

En respuesta a esto, Brian sostuvo que solo se había acercado a platicar con la veracruzana, cuando Aaron y sus amigos comenzaron a agredirlo sin motivo.

“Yo jamás acosé a nadie, solo me acerqué a tratar de hablar con Yeri por qué desde Mazatlán no la he visto y me comenzaron agredir! Realmente es horrible que las redes solamente se encarguen de inventar para joder a una persona cuando no tienes pruebas de lo que dices”, resaltó.

El asunto no escaló al plano legal. Sin embargo, sí dio mucho de qué hablar en su momento y, en aquel entonces, Aaron Mercury fue visto como “heroe” por defender a su en ese entonces pareja.

Aarón Mercury y la vez que lo golpearon en Querétaro

Esa no fue la primera vez que Aarón Mercury se ve involucrado en una pelea física. Meses antes del incidente con Brian Villegas, el habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’ denunció que, presuntamente, 15 hombres lo golpearon en el bar ‘Pepe, el toro’ de Querétaro por, supuestamente, haberse robado una botella de 10 mil pesos.

“No saben que coraje, que impotencia se siente que no puedas hacer nada. Entre todos nos tumbaron al piso, nos golpearon, nos patearon. A un amigo y a mí nos robaron el celular y aparte querían cobrar el supuesto dinero que pedían”, expresó en un video para redes sociales, en el que se le podía ver con el rostro lleno de morenotes.

Ante esto, el establecimiento invitó al influencer a realizar la denuncia correspondiente, resaltando que su personal estaba siendo víctimas de amenazas desde que Mercury dio su testimonio.

