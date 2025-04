¿Yeri MUA le roba novio a Yamileth Rodríguez? ''Sólo buscas fama’’

Yeri MUA, la estrella de reguetón, que ya prepara su próxima gira, colaboraciones musicales y más sorpresas, no está exenta de escándalos, pues recientemente Yamileth Rodríguez, expareja de Alex Marín la acusó de robarle el novio. ¿Qué dijo? Acá te contamos.

Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri MUA presentará su Traka Tour el próximo 30 de mayo en concierto único para el Pepsi Center de la Ciudad de México. La influencer devenida en estrella de reguetón ha trabajado duramente en su carrera musical y promete sorprender a sus seguidores con un increíble espectáculo.

Yeri MUA Concierto en México / Redes sociales

Te puede interesar: Yeri MUA llega a CDMX con su ‘Traka tour’: Boletos, precios, fecha, lugar y todo lo que debes saber

Las colaboraciones de Yeri MUA y su Traka Tour

La intérprete de ‘Yo quiero un malo’ habló sobre su próximo concierto: “‘Traka tour’ es el show más importante que voy a tener en mi carrera. Va a marcar un antes y un después. Voy a cantar muchas canciones que muero porque mis fans escuchen y que representan aún más lo que soy. Ahora en mi nuevo álbum he sido partícipe en mis letras y en este show por fin van a conocer estos pensamientos que están en mi corazón”.

También destacó con entusiasmo las colaboraciones y sorpresas que guarda para el show, donde pretende entregarlo todo: “Voy a tener una colaboración con una artista argentina muy conocida de una amiga mía que se llama la Joaqui. Se vienen muchas sorpresas. Quiero que la gente vea cómo puedo bailar, cantar, dar show, peluquear”, lo que recuerda a sus inicios como influencer y creadora de contenido de belleza y maquillaje.

“Voy a tener invitados especiales. También personas que me van a abrir. Va a estar muy padre. Lo estamos planeando con mucha delicadeza para que quede perrísimo”. Yeri MUA

Lee también: Yeri MUA y Dani Flow protagonizan fuerte discusión en vivo: “Bellakath es la reina del reguetón mexicano”

¿Yeri MUA le baja el novio a Yamileth Rodríguex?

Es casi de ley que todo éxito en la industria venga acompañado de escándalos; pues recientemente Yamileth Rodríguez, modelo de Only Fans y expareja de Alex Marín, productor y creador de contenido para adultos, acusó a Yeri MUA de bajarle el novio, un dj conocido por el nombre de Lole.

Aparentemente, la modelo se hizo con videos y otras pruebas que compartió incriminando a la cantante de quitarle la pareja, a cambio de darle fama. En un TikTok, la creadora de contenido aseguró estar en depresión luego de que su novio la dejara por la estrella de reguetón.

Yamileth y Lole ya estaban comprometidos e incluso planeaban formar una familia, plan que se vino abajo luego de que la cantante se metiera en la relación. La ex de Alex Marín se dio cuenta de que Yeri MUA y Lole estaban saliendo al ver las historias de Instagram de la intérprete de ‘Traka’, disfrutando en un yate junto a su ex.

Yeri MUA se pelea con desconocida / Redes sociales

Échale un ojo a: Yeri MUA y Bellakath liman asperezas y unen fuerzas en nueva colaboración musical ¡hay reconciliación!

Yamileth comparó a Yeri MUA con Ángela Aguilar y señaló que la artista se volvió ''fan de su relación’':

“Y decías que no estarías con nadie Lole, pero bueno, espero que aproveches la fama que te dará Yeri. Te deseo lo mejor, eso es lo que buscabas. Y Yeri, por fa deja de decir que no eres moza, claramente te metiste en mi relación”. Yamileth Rodríguez

Yeri MUA responde a Yamileth

En redes criticaron a Yamileth por llorar por un hombre, además de asegurarle que muy probablemente él sólo sería un pasatiempo de la cantante, por lo que ''se lo regresarían pronto’’. De igual forma se dice que el ex ya le habría sido infiel a la modelo desde hace tiempo con otras personas.

Por su parte, Yeri MUA que hasta hace no mucho todavía lloraba por su ex, parece haberlo superado y además estar bastante feliz y cómoda con su soltería, pues declaró al respecto: “A mí no me metan en chismes. Yo ando feliz, soltera, exitosa y disfrutando de mis vacaciones”.