Facundo no ganó Big brother, pero su participación dio de qué hablar: así fue su polémico debut en realitys

A punto de estrenarse La casa de los famosos México 2025, muchos recuerdan que el formato que sentó las bases del encierro, la estrategia y la tensión constante fue Big brother. Este reality llegó a México a principios de los años 2000 como una bomba mediática: encerraba a un grupo de personas completamente desconocidas o famosas en una casa, con cámaras activas 24/7, sin contacto con el exterior y bajo la lupa de todo el país.

La audiencia no solo era testigo de su convivencia, también decidía quién se iba y quién se quedaba. Big brother fue pionero en presentar otros formatos a la acostumbrada televisión tradicional, mostrando lo que ocurría “tras bambalinas”, con dramas reales, alianzas, traiciones y romances.

Con el tiempo, surgieron versiones VIP, donde participaron celebridades que hoy siguen vigentes. Algunos de los rostros más recordados de Big brother México son Galilea Montijo, Roxana Castellanos, Laisha Wilkins, Alex Ibarra y, por supuesto, Facundo, quien se convirtió en el alma rebelde de toda una generación.

Big Brother y La casa de los famosos México / FB: Big Brother y La casa de los famosos México

¿Cómo fue el paso de Facundo por Big brother?

En 2002, cuando la versión Big brother VIP tomó forma, Facundo, hoy uno de los conductores más reconocidos y polémicos de la televisión mexicana, decidió entrar a la casa. A pesar de no ganar el reality, su estancia fue una auténtica locura y marcó el inicio de una carrera que se mantiene vigente más de 20 años después.

Desde que cruzó la puerta, Facundo rompió todos los esquemas del comportamiento televisivo. Bromista, provocador y con una actitud sin filtros, desafió las reglas del juego sin miedo. Hacía parodias, montaba escenas, incomodaba a los otros participantes y, sobre todo, generaba contenido puro para el programa. Su estilo lo convirtió en uno de los favoritos del público, pero también en uno de los más controversiales.

Era el típico concursante que no buscaba agradar, sino divertir. Si no se burlaba de alguien, no era Facundo. Gracias a su espontaneidad y carisma, logró conquistar a una audiencia que buscaba frescura y autenticidad, lo que le permitió mantenerse hasta el final.

Incluso después de salir del reality, Facundo seguía apareciendo en el formato, pero ya no como participante, sino para hacerle bromas a los habitantes, como aquella vez en la que fingió ser un vagabundo que se había metido a la casa y les sacó tremendo susto a los habitantes que estuvieron en la siguiente temporada.

¿Quién ganó Big brother VIP cuando estuvo Facundo?

Aunque muchos creían que Facundo levantaría el trofeo, el primer lugar fue para Galilea Montijo. Sin embargo, perder el premio no afectó su éxito. Al contrario, su paso por Big brother VIP fue la plataforma definitiva para catapultar su carrera. Ya había trabajado en Telehit, pero tras el reality, se convirtió en una figura de peso en la televisión mexicana.

Su autenticidad le abrió las puertas a programas como Toma libre, Incógnito, Guerra de chistes y Venga la alegría. Todos con un común denominador: la irreverencia que lo hizo famoso. Fue uno de los pocos participantes que logró transformar su estancia en el encierro en una marca personal que se extendió por décadas.

Facundo / Redes sociales

En 2019 regresó a Big brother en una edición especial, pero su segunda vez fue un desastre. Fue expulsado en la primera semana por romper las reglas, lo cual terminó en polémica. Aunque fue una participación breve, el recuerdo de su paso original sigue siendo uno de los más icónicos del reality.

Facundo dejó claro que los formatos de encierro se le dan como anillo al dedo, por eso su regreso en 2025 a La casa de los famosos México ha generado tanta expectativa. Si alguien puede prender la mecha en un programa como este, es él.

