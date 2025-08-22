Facundo en La casa de los famosos México: Dicen que el habitante, supuestamente, intentó abandonar el reality

Tras la gala de nominación en ‘La casa de los famosos México’ 2025, los roces, enemistades, estrategias, alianzas y supuestas inconformidades seguirían a la orden del día entre los habitantes. En esta ocasión, trascendió que Facundo, integrante del cuarto ‘Día’, supuestamente, habría intentado abandonar el reality show. ¿Qué pasó?

En las cuatro semanas que van de reality, en redes sociales, algunos usuarios han expresado su descontento con la participación de Facundo en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Lo han criticado por la broma pesada a Aldo de Nigris en una de las fiestas de cada viernes, así como de hacer supuestos comentarios “fuera de lugar” hacia Aarón Mercury.

Facundo ha sido criticado en redes sociales por su participación en La casa de los famosos México / Pagina web: La casa de los famosos México / IG: @facufacundo

¿Qué le hizo Facundo a Aldo de Nigris en una de las fiestas de La casa de los famosos México?

Durante la segunda fiesta de La casa de los famosos México, Facundo protagonizó un momento con Aldo de Nigris que desató polémica en redes. Esa noche, el regiomontano bailó sobre una alfombra, el comediante se agachó y, de forma brusca, tiró el tapete, lo que provocó que el joven cayera al suelo de manera aparatosa.

Aunque todo comenzó con risas entre los participantes, el ambiente cambió rápidamente. Facundo reconoció que se había excedido y mostró arrepentimiento. Incluso, ‘la Jefa’ le llamó la atención al también conductor. Lo invitó a la reflexión de que este tipo de “bromas” podrían causar un accidente lamentable.

Eso no es todo, las repercusiones no se quedaron dentro del reality. En redes sociales, los fans exigieron sanciones y Poncho de Nigris, tío de Aldo, también expresó su molestia.

“Muy ardido el Facundo. Eso no se hace, con el bebé, no, perro. Me dolió porque me hubiera gustado estar ahí para decirle… no te pases de ve... nada más con el chavo. No sé si alguien más lo vio”. Poncho de Nigris

Poncho de Nigris enfurecio con Facundo tras la broma que le hizo a su sobrino Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Facundo abandonará ‘La casa de los famosos México 2025, hoy 21 de agosto?

Además de la controversia con Aldo de Nigris, en redes, Facundo Gómez ha sido tachado por usuarios de ser uno de los menos favoritos de la competencia. Incluso, apuntaron que, si vuelve a pisar la placa de nominados, podría ser el eliminado del reality.

Ahora, trascendió que, Facundo, supuestamente, habría hecho un “berrinche” lo cual, aparentemente, lo habría llevado a considerar abandonar la competencia.

Facundo / Captura de pantalla internet

De acuerdo con la cuenta de ‘X’ de Lolita Denigris Mercury, Facundo, supuestamente, obtendría más protagonismo en el reality , dado que por un “berrinche”, el cual no reveló la índole, estuvo a punto de desertar su participación de ‘La casa de los famosos México’ 2025.

“Me informan que van a empezar a notar muchísimo protagonismo de Facundo. Mucha cámara, mucha atención a sus dinámicas rancias y sin chiste, participaciones forzadas. Estuvo a punto de abandonar la casa por un berrinche. Se van a atacar feo, manas”. Lolita Denigris Mercury

Al momento, no hay fuentes oficiales de ‘La casa de los famosos México’ que sustenten dicha información. Por esta razón, lo anterior quedó puntualmente en calidad de RUMOR.

Como era natural, algunos usuarios reprobaron que la producción, supuestamente, tenga “preferencias” con algunos participantes.

Facundo supuestamente hizo un “berrinche” a la producción / Pagina web: La casa de los famosos México / IG: @facufacundo

¿Quiénes son los nominados de cuarta semana de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La gala de nominación de ‘La casa de los famosos México’ 2025 se llevó a cabo el pasado miércoles 20 de agosto y, tras la dinámica de puerquitos, la repartición de puntos dejó como nominados a:

Alexis Ayala

Guana

Priscila Valverde

Abelito

Shiky

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Cabe recordar que Facundo y Aarón Mercury se convirtieron en los líderes de la semana de ‘La casa de los famosos México’ 2025. Por esta razón, no pudieron ser nominados.

No obstante, el próximo viernes 22 de agosto se realizará el duelo por la salvación. En el cual Facundo, Aarón Mercury y otro habitante se enfrentarán por este privilegio. Quien lo gane, podrá sacar a una persona de la placa. ¿Quién será el salvado de La casa de los famosos México?