Facundo: Reportan que la policía llegó a la casa del comediante tras amenazas a Delia García, su prometida

Delia García, prometida del conductor Facundo, denunció haber sido blanco de amenazas de muerte y mensajes violentos mediante redes sociales, derivado de la polémica generada por la participación de su pareja en La casa de los famosos México 2025. Tras esta denuncias en redes, trascendió que la policía llegó a la casa del comediante. ¿Qué pasó?

Los últimos días, Facundo fue duramente criticado en redes sociales después de la broma que le hizo a Aldo de Nigris en la fiesta del pasado viernes en La casa de los famosos México. La mayoría de internautas destacó que el tirar al regiomontano de un tapete fue “de mal gusto”. Incluso, señalaron que pudo derivar a un accidente grave.

Poncho de Nigris enfurecio con Facundo tras la broma que le hizo a su sobrino Aldo de Nigris en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué dijo Delia García, prometida de Facundo, sobre las amenazas de muerte que recibe?

Aunque en ‘la Jefa’ de ‘La casa de los famosos México’ le llamó la atención a Facundo por su broma a Aldo de Nigris, la prometida del conductor, Delia García, reveló que ha recibido amenazas de muerte y mensajes violentos en redes sociales durante los últimos días por esta fuerte polémica.

A través de un live, la exparticipante de ‘La isla’ denunció las amenazas y lamentó que haya personas que, por un reality la ataquen.

“En este tiempo, los últimos cinco días para acá, he recibido unos mensajes escalofriantes, o sea, me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión… Ni siquiera sé si pueda leer los comentarios, desde amenazas de desvivición, amenazas de abusos que dices. Wow, ¿es en serio?, qué cabr...”. Delia García

Delía García denunció amenazas de muerte / IG: @facufacundo

¿Por qué la policía visitó la casa de Facundo, habitante de ‘La casa de los famosos México’?

Aunque Delia García, novia de Facundo, dejó claro que no reaccionaría a las amenazas que recibe, trascendió que la conductora supuestamente recibió a un grupo de policías en la casa que comparte con el integrante del cuarto Día.

En el canal de YouTube de Kadri paparazzi, los conductores expusieron conversaciones en las que revelaron que, el pasado fin de semana, las autoridades, supuestamente, se presentaron en la puerta de la casa de Facundo.

“Algo pasó en la casa de Facundo. Hay un chat interno en el condominio y se ve la policía en la casa. Ese condominio tiene seguridad interna que no permite el paso a la policía, para entrar son como dos o tres filtros, pero ya cuando piden policía de afuera, algo grave pasó. Estaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, dijeron los conductores.

Las autoridades visitaron la casa de Facundo / IG

En las capturas de pantalla que presentaron, un residente publicó una fotografía de un oficial de policía frente a la entrada de una vivienda y comentó: “Es la casa de Facundo”, a lo que otra persona cuestionó: “¿Y qué pasó?”. Siguió la conversación:

“Y Facundo no está, anda recluido en ‘La casa de los famosos’”

“Sí, caray, pero qué pasó”

Al momento, se desconoce por qué supuestamente habría elementos policiales en la entrada de la casa de Facundo; Delia García, su novia, no ha revelado si solicitó su presencia debido a las amenazas que ha recibido o si se trató de otro motivo.

Así lo dijeron en Kadri paparazzi:

¿Quién es Delia García, novia y ahora prometida de Facundo?

Delia García, nacida el 31 de octubre de 1989, es diseñadora textil, exparticipante de La isla (2014 y 2016), atleta de Adidas Runners México, influencer fitness y conductora del programa de radio ‘Ya párate’.

Conoció al comediante en 2017, iniciaron una relación ese mismo año y el 6 de agosto de 2025 Facundo anunció su compromiso con Delia García en La casa de los famosos México.