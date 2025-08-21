¿Quién reta a Facundo y Aarón Mercury por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hoy, jueves 21 de agosto, se determinará quién retará a Facundo y Aarón Mercury, líderes de la semana, por el poder de la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Este beneficio es sumamente codiciado debido a que permite sacar a un habitante de la placa.

Incluso, si uno de los nominados de ‘La casa’ llega a obtener este privilegio, puede elegir salvarse a sí mismo, dejando de estar en riesgo de ser el siguiente eliminado del reality.

Recordemos que actualmente quedan estos 12 participantes en la competencia:

Facundo

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

Priscila Valverde

Elaine Haro

Mariana Botas

Shiky

El Guana

Abelito

Habitantes de La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El pasado miércoles 20 de agosto, se realizó la cuarta gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’. A diferencia de otras semanas, en esta ocasión, el valor de los votos de cada habitante fue determinado por el contenido de un ‘puerquito’ que debían romper.

Tras un inesperado y tenso proceso, los famosos que quedaron en la placa fueron:

Alexis Ayala

Guana

Priscila Valverde

Abelito

Shiky

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Cabe destacar que Facundo y Aarón, al ser líderes, tuvieron inmunidad en las nominaciones, por lo que ningún habitante podría votar por ellos.

¿Quiénes son los finalistas para el duelo de la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’ hoy 21 de agosto?

El robo por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’ sigue siendo un misterio, ya que hay dos líderes. Muchos plantearon que el presentador y el influencer se enfrenarán para definir quién de los dos tendrá el poder de la salvación.

No obstante, ya se confirmó que un tercer habitante competirá con los líderes para tratar de robar este poder. Hasta ahora, no se ha realizado una prueba para definir al retador, por lo que todo apunta a que se sabrá hasta la próxima gala.

La gala para saber quién será el retador para este privilegio se llevará a cabo hoy 21 de agosto, a las 10 pm, y se podrá ver a través del Canal 5, así como en la plataforma de VIX.

Facundo y Aarón Mercury líderes de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quién reta a Facundo y Aarón Mercury por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

