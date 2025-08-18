La casa de los famosos México 2025: ¿Quién ganó la prueba del líder hoy 18 de agosto?

Tras la eliminación de Ninel Conde de ‘La casa de los famosos México’ la tensión se percibe entre los habitantes, ya que una de las personalidades que consideraban un rival “fuerte” en ‘La casa’ abandonó la competencia por decisión del público. Por esta razón, las celebridades buscarían coronarse como el nuevo líder de la semana del reality, lo cual los dejaría con total inmunidad, así como la oportunidad de ocupar la codiciada suite. ¿Se lo lleva cuarto Día o Noche?

Hoy, lunes 18 de agosto, los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ se enfrentan a la cuarta prueba del líder. Los participantes se someterán a una dinámica que pone a prueba su resistencia física, capacidad de concentración y habilidades estratégicas, con el objetivo de obtener inmunidad absoluta ante las nominaciones. ¡Así va la prueba del líder de la cuarta semana de La casa de los famosos México 2025!

La casa de los famosos México prueba del líder / Redes sociales y canva

Te puede interesar: ¿Mariana Botas abandonará La casa de los famosos México? La actriz rompe en llanto tras sufrir ‘crisis’

¿Qué habitantes continúan en La casa de los famosos México 2025?

Luego de la eliminación de Ninel Conde, todavía quedan 12 celebridades en competencia, distribuídas en los llamados ‘cuarto Noche’ y ‘cuarto Día’. Ellos son los habitantes que siguen en La casa de los famosos México:

Cuarto Noche



Alexis Ayala

Mar Contreras

Abelito

Aldo de Nigris

Guana

Aarón Mercury

Cuarto Día



Facundo

Mariana Botas

Elaine Haro

Shiky

Dalílah Polanco

Priscila Valverde

Ninel Conde eliminada de La casa de los famosos México 2025 / Facebook

No te pierdas: ¿Cuál fue la promesa que le hizo Ninel Conde a Elaine Haro tras su salida de La casa de los famosos México 2025?

¿Quiénes son los finalistas de la cuarta prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La prueba del líder de esta semana en La casa de los famosos México 2025 llevó por nombre ’Troncos locos’. Fue una dinámica que conllevó fuerza, resistencia, así como estrategia entre los habitantes. Los famosos debían mantenerse el mayor tiempo arriba de un tronco giratorio, quien cayera de dicha plataforma quedaría eliminado automáticamente.

La casa de los famosos México: Así se vivió la prueba del líder hoy 18 de agosto del 2025 / IG: @lacasafamososmx

Para esta prueba, ‘la Jefa’ dividió a los famosos en grupos, quienes se enfrentarían en la primera etapa que dejaría a los tres finalistas para competir por el liderato de la semana. Así fueron conformados:

-Hombres:

Abelito (Noche)

Aarón Mercury (Noche)

Luis Rodriguez ‘el Guana’ (Noche)

Shiky (Día)

-Mixto:

Alexis Ayala (Noche)

Aldo de Nigris (Noche)

Priscila Valverde (Día)

Facundo (Día)

-Mujeres:



Mar Contreras (Noche)

Dalilah Polanco (Día)

Mariana Botas (Día)

Elaine Haro (Día)

Este fue la prueba del líder hoy 18 de agosto del 2025 / IG: @lacasafamososmx

Luego de tres largas rondas, los finalistas de la prueba del líder en la cuarta semana de La casa de los famosos México, son:

Facundo

Dalilah Polanco

Aarón Mercury

La casa de los famosos México: Así se vivió la prueba del líder hoy 18 de agosto del 2025 / IG: @lacasafamososmx

Mira: Adrián Marcelo critica a Facundo en La casa de los famosos México 2025 y revela su mala experiencia con él

¿Quién es el líder de la cuarta semana de La casa de los famosos México hoy 18 de agosto?

Cabe recordar que el líder de la cuarta semana de La casa de los famosos México se dará a conocer en la gala de esta noche en punto de las 10 pm a través del canal de Las estrellas, así como en la plataforma de Vix.

El ganador de la prueba del líder de ‘La casa de los famosos México’ obtendrá el beneficio de la inmunidad, la salvación y el acceso a la suite. Todo dependerá de lo que decida la Jefa, quien podría permitirle subir con alguien de su respectivo cuarto o bien alguien del cuarto contrario o, en su defecto, dejar que los mismos participantes lo elijan al azar.

Información en desarrollo...