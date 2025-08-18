¿Cuál fue la promesa que le hizo Ninel Conde a Elaine Haro tras su salida de La casa de los famosos México 2025?

La reciente eliminación de Ninel Conde de La casa de los famosos México 2025 generó un fuerte impacto entre los televidentes y sus compañeros dentro de La casa. Tras su salida, ‘el Bombón asesino’ no tardó en pronunciarse y, además de agradecer a la producción y al público, realizó una promesa que rápidamente acaparó la atención porque involucra a Elaine Haro. ¿Qué fue lo que le prometió?

Ninel Conde, entre lágrimas, arremete ¿contra sus compañeras por nominarla? / X: Universo reality / IG: @lacasafamososmx

¿Cómo fue la eliminación de Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025?

El domingo 17 de agosto se vivió una de las galas más tensas de la temporada. Ninel Conde y Mar Contreras llegaron al carrusel para esperar la decisión del público. Finalmente, la votación favoreció a Mar, quien regresó a la casa, mientras que la salida de Conde sorprendió tanto a los habitantes como a la audiencia.

Las cámaras captaron a Elaine Haro completamente conmovida, llorando al enterarse de que Ninel ya no continuaría en el programa. La joven se refugió en el baño para asimilar la noticia, mientras en la sala sus compañeros del cuarto Día, entre ellos Priscila Valverde, Dalilah Polanco, Facundo y Mariana Botas, mostraban rostros de incredulidad por la partida de una de las concursantes más fuertes de la edición.

Ninel Conde y Elaine Haro / Redes sociales y canva

¿Qué le prometió Ninel Conde a Elaine Haro tras dejar el reality?

Ya fuera de la casa, en la charla de la post gala con Wendy Guevara, Ninel Conde se dirigió de manera especial a Elaine Haro. La cantante destacó el vínculo de amistad que ambas construyeron durante su estancia en el reality y aseguró que no quedará solo en el programa.

“Generamos un vínculo que es para toda la vida, no solo para este proyecto, porque yo quiero estar con ella, quiero apoyarla. La quiero ayudar a que grabe su disco. Yo la voy a ayudar y me la voy a llevar a Miami para que grabe su disco, porque se lo merece. Es una persona sensible y que abrió su corazón” Ninel Conde

Elaine Haro y Ninel Conde / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó Elaine Haro al escuchar la promesa de Ninel Conde?

Aunque Elaine Haro no podía escuchar la promesa de Ninel Conde, dentro de La casa, no pudo contener las lágrimas. La participante confesó entre sollozos sentirse culpable por no haberse despedido de Ninel, ya que la dinámica de la eliminación la tomó por sorpresa. “No me despedí”, comentó mientras sus compañeros intentaban tranquilizarla.

La joven también reconoció sentirse responsable porque ella le ganó a Aldo de Nigris el poder de la salvación y decidió sacar de la placa de nominados a Mariana Botas y no a Ninel Conde. “Es como el hecho de todo, yo tuve la salvación...”, dijo entre lágrimas, mostrando la fuerte conexión que mantenía con la cantante.

El gesto de Ninel y sus palabras han generado gran expectativa en redes sociales y entre los seguidores del reality, quienes ahora están atentos al futuro de la relación entre ambas artistas y al posible inicio de la carrera musical de Elaine Haro bajo el respaldo del “Bombón Asesino”.

