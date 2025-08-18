Drake Bell: Tras polémica con Mariana Botas y su divorcio, presume nuevo romance con una mexicana

Después del revuelo que la actriz Mariana Botas generó en redes sociales, respecto a sus declaraciones sobre el cantante Drake Bell, el estadounidense está de nuevo en el ojo del huracán. Además de encontrarse en proceso de divorcio con la influencer Janet Von Schmeling, también sorprendió a todos con su revelación sobre su nueva relación amorosa. ¿De quién se trata?

¿Qué dijo Mariana Botas sobre Drake Bell en La casa de los famosos México?

Mariana Botas compartió en La casa de los famosos México que coincidió con Drake Bell en la fiesta de un amigo en común. La actriz contó que desde el principio hubo una química instantánea entre ellos y el ambiente permitió que la noche se llenara de coqueteo, música y besos.

“Él me abrazó súper emocionado, me ofrecía tragos, no me soltaba de la mano… y sí, me lo besuqué toda la noche. No lo podía creer”. Mariana Botas

Posteriormente, ambos se dirigieron a otro club en la camioneta del cantante, quien, según ella, incluso le cantó mientras viajaban. “Ese día fue el mejor de mi vida. Me trató como una reina. Y al día siguiente me escribió: ‘Besarte anoche fue realmente increíble’”, agregó la actriz.

Como era de esperar, las redes sociales estallaron con la revelación. Memes, videos editados y hasta comparaciones con las conocidas historias de Martha Higareda inundaron TikTok y X, poniendo a Mariana entre las principales tendencias del día.

Mariana relata la vez que se besó con su crush de la infancia. / Instagram

¿Quién es la nueva novia del cantante Drake Bell?

En medio de la tormenta mediática que ha acompañado al exprotagonista de Drake & Josh, Drake Bell ha dejado claro que su corazón ya tiene una nueva dueña. Lejos de los rumores sobre una posible relación con la actriz Mariana Botas, el cantante, con humor, confirmó su nuevo noviazgo con una talentosa productora y modelo mexicana.

En un encuentro con la prensa, Bell no dudó en hablar sobre su nueva pareja, describiéndola como “muy bonita, muy sexy (...) taldentosa y hermosa” y detallando su carrera como productora de música en estudio.

Aunque en el momento no mencionó su nombre, Drake Bell ha sido visto con Ela Vidal. A finales de 2024, un video del famoso captado en Irapuato se volvió viral, mostrando a los dos compartiendo un beso. Por esta razón, se especuló que sería ella de quien hablaba el también actor.

Aunque en su momento pasó desapercibido para muchos, el video ahora cobra relevancia, ya que muchos consideran que se trataría de la mujer que dijo Bell en sus declaraciones. Ela Vidal, quien ha forjado una carrera en la música y el modelaje, presuntamente se convierte en un nuevo interés romántico para el músico.

Sin embargo, Bell y Vidal no han confirmado que tengan una relación de pareja. Por esta razón, lo anterior quedaría en calidad de rumor. Aunque sus seguidores esperan que muy pronto el cantante revele la identidad de su nuevo romance.

Drake Bell y Ela Vidal / Redes sociales, IG: elavidaal y Canva

¿Por qué Drake Bell se está divorciando de su esposa Janet Von Schmelling?

El proceso de divorcio entre Drake Bell y Janet Von Schmeling ha sido otro de los aspectos que ha capturado la atención pública. Tras una separación que ya llevaba cuatro años, Bell ha formalizado su ruptura legalmente en una corte de Florida.

La abogada de Bell, Brittany Staggs, declaró a TMZ que tanto el cantante como su exesposa desean privacidad mientras atraviesan este proceso.

En general, las razones de su ruptura no fueron especificadas de forma directa por ellos, pero se mencionó que la decisión fue tomada de manera amigable y que ambos intentaban mantenerse en buenos términos por el bienestar de su hijo.

