¿Cómo es la casa de Mariana Botas? La habitante de La casa de los famosos México 2025 ¡vive rodeada de rosa!

La participación de Mariana Botas en La casa de los famosos México 2025 no está siendo precisamente un cuento de hadas. Aunque llegó con buena energía y un carisma que prometía conquistar al público, las últimas semanas se han convertido en un campo de batalla para la actriz, quien está nominada y bajo el ojo crítico de miles de usuarios. Sus interacciones con el llamado “cuarto noche” y su aparente alineación con el grupo de Ninel Conde han provocado que en redes sociales la tilden de “falsa” o “manipulada”.

En medio de esta tensión, el interés por su vida personal también ha crecido, y uno de los temas que más curiosidad ha despertado es su espectacular casa, un espacio que refleja por completo su personalidad: alegre, colorida y con un amor evidente por el rosa. Y aunque su decoración parece sacada de una revista de diseño, hay quienes opinan que tanta perfección contrasta con la imagen que está dejando dentro del reality.

Mariana Botas

¿Cómo es la casa de Mariana Botas fuera de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Ubicada al sur de la Ciudad de México, la vivienda de Mariana Botas, habitante de La casa de los famosos México 2025, es amplia y luminosa, con un estilo moderno que no oculta su gusto por los colores vibrantes. Aunque vive sola, el lugar no se siente vacío gracias a la compañía de sus dos inseparables perros Chow Chow, que también forman parte de la decoración de la casa de una manera muy especial.

En distintas publicaciones en redes, la actriz ha mostrado desde los muebles recién comprados hasta los rincones más íntimos de su hogar. El rosa es el color que predomina en paredes, cojines, alfombras y hasta en algunos muebles aterciopelados, creando una atmósfera cálida y juvenil.

Otros tonos pastel, como el azul de las columnas, aportan contraste y frescura, mientras que las flores y plantas estratégicamente colocadas dan ese toque de vida que ella dice necesitar en cualquier espacio. Mariana ha llenado sus habitaciones de cuadros decorativos, algunos con ilustraciones y otros con frases motivacionales como “Estoy creando la vida de mis sueños” y un cartel luminoso que reza “Y si…”, reflejando su estilo optimista y soñador.

Uno de los elementos más comentados por sus seguidores son las enormes pinturas de sus perros. Al entrar a la casa, los visitantes son recibidos por retratos de gran formato de sus dos Chow Chow marrones, captados en pose juguetona y con la lengua de fuera. No es solo un guiño a su amor por los animales, sino también una declaración de que sus mascotas son parte esencial de su vida y su hogar.

¿Mariana Botas se besó con Drake Bell?

Esta semana, Mariana Botas dejó de estar nominada porque la salvó Elaine Haro en La casa de los famosos México 2025. Sin embargo, se mantiene en el ojo del huracán pues, luego de que contara una detalles de una noche loca que, según ella, vivió con Drake Bell, el actor salió a decir que no se acordaba de ello y trascendió que furioso, habló a la producción de La casa de los famosos México, para que eliminaran ese contenido de sus plataformas y hasta Galilea Montijo aseguró que amagó con demandar a los realizadores del reality.