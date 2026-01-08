¿Qué le pasó a Mar Contreras? La actriz revela qué enfermedad padece; este es su estado de salud

Mar Contreras atraviesa un proceso complicado luego de presentar una recaída que la mantiene en cama, de acuerdo con la actualización más reciente sobre su estado de salud. La actriz permanece bajo cuidados mientras se evalúa su evolución, mientras se mantiene en reposo para recuperarse.

La actriz Mar Contreras. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Mar Contreras?

Mar Contreras reveló que desde hace días está en la cama sin poderse levantar. La finalista de La casa de los famosos México explicó que la fiebre ha sido constante, alcanzando niveles que médicamente representan una señal de alerta. La situación la llevó a permanecer en reposo mientras monitorea su evolución.

“Status hasta el momento, no me he parado de la cama desde ayer a las 6:30 pm. La fiebre no me ha parado, anoche casi llego a 40 grados, ahorita con 38.5 en lo menos peor que me he sentido”, mencionó la actriz en sus redes sociales el lunes 5 de enero.

Estado de salud de Mar Contreras: la actriz revela qué le ocurrió. / Foto: Redes sociales

¿Qué enfermead tiene Mar Contreras y cuál es su estado de salud?

Mar Contreras habló sobre su estado de salud. A través de sus redes sociales, la actriz explicó que atraviesa un cuadro de bronquitis, el cual la ha obligado a permanecer en cama durante varios días.

“Esta bronquitis nada más no quiere ceder… me ha tenido tirada 3 días”, escribió, dejando ver que el proceso ha sido más complicado de lo esperado y que el malestar ha impactado directamente en su rutina diaria.

En el mismo mensaje, Mar agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y dio una actualización clara sobre su evolución. “Gracias por todos sus mensajes de cariño y preocupación”, expresó, antes de detallar que recientemente hubo un ajuste médico en su atención. Según compartió, “anoche pude dormir mejor gracias al cambio de tratamiento que no estaba funcionando”, lo que apunta a una ligera mejoría tras varios días difíciles, cuando relató que aplicaría un “plan b” al cambiar de medicamentos porque el antibiótico que estaba tomando no daba resultados.

“Es un día crucial para saber cómo procedemos. Gracias a todo”, escribió, dejando claro que su estado de salud sigue bajo observación y que serán los especialistas quienes determinen cómo continuará el tratamiento. Mientras tanto, Mar Contreras se mantiene en reposo, enfocada en su recuperación y agradecida por el apoyo recibido.

Mar Contreras revela que tiene bronquitis. / Foto: Redes sociales

¿Qué es la bronquitis y cuáles son sus síntomas?

La bronquitis es una afección respiratoria que se produce cuando se inflama el revestimiento de los bronquios, los conductos encargados de llevar el aire hacia y desde los pulmones. De acuerdo con Mayo Clinic, esta inflamación provoca la producción de mucosidad espesa, que puede ser transparente o presentar distintos tonos.

La institución médica explica que la bronquitis puede presentarse de forma aguda, generalmente asociada a infecciones respiratorias como el resfriado común, o de manera crónica, cuando la inflamación es persistente y suele estar relacionada con la exposición prolongada a irritantes, como el humo del tabaco.

La bronquitis puede presentar diversos síntomas que varían según cada caso. Entre los más frecuentes se encuentran:



Tos constante

Producción de mucosidad (esputo), que puede ser transparente, blanca, gris amarillenta o verde

Dolor de garganta

Dolor de cabeza leve y molestias corporales

Fiebre ligera y escalofríos

Fatiga

Molestia u opresión en el pecho

Falta de aire

Sibilancias (silbidos al respirar).

¿Quién es Mar Contreras?

Mar Contreras, nacida el 8 de febrero de 1981 en Culiacán, Sinaloa, es una actriz y cantante mexicana que inició su trayectoria pública en 2002 como participante de la primera edición del reality show musical Operación Triunfo, donde obtuvo el séptimo lugar. Tras su paso por el programa, formó parte del grupo Solo 5, con el que lanzó un disco, marcando así el inicio de su carrera dentro de la industria del entretenimiento tanto en la música como en la televisión.

Su incursión en la actuación comenzó en 2007 con la telenovela Muchachitas como tú, y a partir de entonces se integró a diversas producciones televisivas y cinematográficas. Participó en producciones como:



Tormenta en el paraíso

High School Musical: El desafío

Mar de amor

Teresa

La que no podía amar.

En años recientes, continuó activa en la pantalla con proyectos como Cabo en 2023 y, en 2025, se convirtió en la quinta finalista de La casa de los famosos México.

