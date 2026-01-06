Mar Contreras enciende las alarmas por su salud; revela difícil padecimiento tras vacaciones y pide oraciones

La salud de Mar Contreras encendió las alarmas entre el público del espectáculo y sus seguidores en redes sociales. La actriz y modelo, recordada recientemente por su participación en La casa de los famosos México, atraviesa un delicado momento tras sufrir una fuerte recaída que la mantiene en cama. El tema no es menor: la propia Mar fue quien decidió romper el silencio y compartir detalles de su estado físico, lo que de inmediato provocó preocupación, mensajes de apoyo y una ola de especulaciones sobre la gravedad de su padecimiento.

¿Qué le pasó a Mar Contreras y cuál es su estado de salud?

La alarma se encendió cuando Mar Contreras, exparticipante de La casa de los famosos México, publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde dejó ver que su estado de salud se complicó más de lo esperado. La actriz confesó que llevaba horas sin poder levantarse de la cama debido a la fiebre persistente, una señal que inquietó a sus seguidores.

La finalista de La casa de los famosos México detalló que la temperatura corporal llegó a niveles preocupantes, rozando los 40 grados, algo que médicamente se considera un foco rojo. Sin rodeos, la actriz describió cómo ha vivido las últimas horas, evidenciando el desgaste físico que enfrenta.

“Status hasta el momento, no me he parado de la cama desde ayer a las 6:30 pm. La fiebre no me ha parado, anoche casi llego a 40 grados, ahorita con 38.5 en lo menos peor que me he sentido” Mar Contreras

¿Mar Contreras tiene Covid-19?

Aunque Mar Contreras no ha confirmado que su estado de salud esté directamente vinculado al Covid-19 o a la influenza, el antecedente resulta imposible de ignorar. Hace apenas unos días, su esposo compartió públicamente que había dado positivo a ambas enfermedades, lo que ya había puesto a la familia en alerta.

Pese a ello, la actriz optó por mantener una postura prudente y no adelantar diagnósticos. Sin embargo, la persistencia de la fiebre y la falta de mejoría inmediata levantaron sospechas entre sus seguidores, quienes no han dejado de pedirle que se cuide y busque atención médica especializada.

¿Qué tratamiento médico sigue Mar Contreras tras complicaciones en su salud?

Otro punto que elevó la preocupación fue cuando Mar Contreras, famosa cantante, reveló que estaba por concluir un tratamiento médico sin haber presentado una mejoría clara. En su mensaje, explicó que el 6 de enero termina el antibiótico que le fue recetado, y que, de no sentirse mejor, tendrá que recurrir a una alternativa médica.

“Mañana es el último día del antibiótico, si sigo igual o peor habrá que seguir plan b” Mar Contreras

Mar Contreras dejó claro que su situación aún no está controlada y que podría requerir un tratamiento más agresivo o una evaluación médica más profunda. Además, aseguró que las oraciones son bienvenidas.

“P.D: se aceptan oraciones. Gracias a mis niños y a mi esposo por cuidarme tanto, los amo” Mar Contreras

Por ahora, no se han dado a conocer nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de Mar Contreras.