Mar Contreras pone en duda caída de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, Marta Guzmán le refresca la memoria

Dalilah Polanco volvió a ser tendencia tras su polémica caída en La casa de los famosos México 2025. Aunque muchos creyeron en su lesión, Mar Contreras soltó una duda que incendió las redes ¿asegura que Dalilah fingió la caída en el reality? Pero lo que parecía una simple opinión se convirtió en escándalo cuando Marta Guzmán, amiga de Dalilah, sacó un video que contradice a Mar. ¿Mintió Mar Contreras? Aquí te contamos todo.

Lee: Dalilah Polanco lanza fuerte mensaje sobre la infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo: “Mi verdad”

Dalilah Polanco accidente / Redes sociales

¿Qué dijo Mar Contreras sobre la lesión de Dalílah Polanco en La casa de los famosos México 2025?

La controversia se reavivó cuando Mar Contreras, Aldo de Nigris y Aarón Mercury participaron en el pódcast Pinky Promise. Durante la charla, Karla Díaz les preguntó si habían visto el pie lastimado de Dalilah. Aldo y Aarón confirmaron que sí, describiéndolo como “moradillo” y “hasta como verdesón”. Pero Mar soltó una bomba:

“Yo nunca lo vi hinchado”. Mar Contreras

M: La verdad es que yo no sé lo vi, procede a reírse con la jochis

Video donde le dice que si se le ve inflamado

🤡 pic.twitter.com/wNLvBZQO5R — Le Portade A2 (@leportadeA2) October 18, 2025

Ese comentario, acompañado de una mueca de duda, provocó una ola de críticas en redes. Muchos acusaron a Mar de minimizar el dolor de su excompañera y de contradecirse, ya que en otro momento del reality se le vio ayudando a Dalilah a cambiarse de ropa y comentando que su pie estaba inflamado.

La propia Dalilah reaccionó en vivo desde TikTok: “Estoy muy contenta, muy feliz de que ya me quitaron la férula de mi aventada, ven que me gusta aventarme y romperme cosas. Que dicen que no existe, ya estoy viendo que son mentiras, que ni siquiera habían visto, que no les consta. Ahora resulta”.

Mira: Dalílah Polanco lanza dardo a sus haters de La casa de los famosos México; ¿los llamó poco inteligentes?

“Con el pinche Jesús en la boca” JAHJAJAJAJAJAJJA no se quien lo dijo pero literal!!! Pa que salgan unos a decir que no vieron pic.twitter.com/DFOBNQN6GI — DALILAH MIMIGUIS (Ferniv) (@castillocmz) October 17, 2025

¿Qué pruebas mostró Marta Guzmán para desmentir a Mar Contreras sobre la caída de Dalilah Polanco?

La periodista y conductora Marta Guzmán, amiga cercana de Dalilah Polanco, no se quedó callada. Desde su cuenta de X (antes Twitter), respondió directamente a Mar Contreras:

“Ya acabó el juego. Pero neta Mar Contreras: bien que tomaste mi comentario hacia tu cuerpo como un halago pero no te convino aclararlo. Y ya FUERA del juego, dices que nunca viste los moretones o hinchazón por la caída de Dalilah Polanco. Pero SIEMPRE hay un video”.

Y lo cumplió. Marta publicó un fragmento del reality donde se ve claramente a Dalilah mostrando su pie morado e hinchado a Mar, quien reacciona diciendo:

“Sí está hinchado”. Mar Contreras

Este video contradice por completo lo dicho por Mar en Pinky Promise, generando aún más división entre los fans del programa.

Mira: Abelito al borde de un accidente en Teatro Xola, Dalilah Polanco lo rescata, pero una señora sale herida: VIDEO

Sí ya acabó el juego. Pero neta @MarContrerasOF

bien q tomaste mi comentario hacia tu cuerpo como un halago pero no te convino aclararlo. Y ya FUERA del juego, dices que nunca viste los moretones o hinchazón por la caída de @DalilahPolanco

Pero SIEMPRE hay un video. 👇 https://t.co/1kT4xZrwQJ pic.twitter.com/72hk9dpqi4 — Marta Guzmán 🐦 (@MartaGuzmanOf) October 18, 2025

¿Dalílah Polanco fingió su caída en La casa de los famosos México o las lesiones fueron reales?

En redes sociales, los seguidores del team Noche y de Aarón Mercury han difundido videos donde se burlan de Dalilah, apodándola “Daliloca” y acusándola de manipular la narrativa del programa. La actriz, fiel a su estilo sarcástico, respondió en TikTok:

“La respuesta es: me aventé. ¿Quieren saber? Me aventé. Siempre me preguntaba: ¿Qué se sentirá romperte un hueso? No uno, tres huesos”. Dalilah Polanco