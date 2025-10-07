Dalilah Polanco armó fiestón con Carlos Rivera tras salir de La casa de los famosos México y desata polémica

La tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 llegó a su fin el pasado 5 de octubre, pero la polémica no terminó con el reality. Una de las protagonistas más comentadas del programa, Dalilah Polanco, volvió a los reflectores tras organizar una fiesta de bienvenida que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Las redes se dividen y mientras unos siguen atacando otros dicen “ya basta, déjenla ¿qué ya no dan contenido sus favoritos?”

¡Dalilah Polanco ya tiene corrido! / Instagram

¿Cómo fue la fiesta de Dalilah Polanco tras salir como segundo lugar de La casa de los famosos México?

Dalilah Polanco, quien se mantuvo firme hasta el último día de La casa de los famosos México 2025, fue recibida con una fiesta sorpresa en su propia casa, organizada por sus amigas más cercanas. El evento no solo marcó su regreso a la vida fuera del reality, sino que también se convirtió en una celebración cargada de simbolismos, risas, música y momentos virales que ya circulan en redes sociales.

La reunión fue documentada por Joanna Vega-Biestro, titular del programa Sale el sol, quien compartió un video en Instagram donde se ve a Dalilah rodeada de amigas, entre ellas Martha Guzmán, todas luciendo camisetas personalizadas con el apodo Lady nutella.

Pero eso no fue todo. La fiesta también contó con la presencia de Elaine Haro y Carlos Rivera, según fotos que se filtraron en redes sociales. Y como toque especial, hubo mariachi para amenizar la noche, lo que emocionó a los asistentes, especialmente a la madre de Dalilah, la reconocida bailarina folclórica mexicana Aída Polanco, quien también estuvo presente y no ocultó su orgullo por el papel que su hija desempeñó en el reality. Aunque no todos los excompañeros asistieron, el ambiente fue de complicidad, cariño y celebración entre quienes sí estuvieron, dejando claro que Dalilah salió del encierro con más aliados que enemigos.

¿Por qué se volvió viral el apodo “Lady nutella” tras el encierro de Dalilah Polanco en La casa de los famosos México 2025?

Durante su participación en La casa de los famosos México, Dalilah Polanco protagonizó varios momentos que se volvieron virales, pero uno en particular la convirtió en tendencia: cuando decidió esconder un bote de Nutella. ¿La razón? Una broma pesada que hicieron sus compañeros con chocolate en la taza del baño. “No la merecían”, dijo la actriz. La broma de Dalilah iba hacía todos los jóvenes de la casa, pero fueron los fans de Aarón Mercury quienes lo hicieron personal y afuera de la casa fue mal visto.

De ese episodio nació el apodo Lady nutella, que lejos de ser ofensivo, fue adoptado por sus seguidores como símbolo de picardía, resistencia y autenticidad. Dalilah le dio la vuelta al hate y convirtió la crema de avellana en su insignia personal, ganándose el cariño de quienes valoraron su postura firme y sin filtros dentro del reality.

Ya fuera del programa, Dalilah celebró con sus amigas Joanna Vega-Biestro y Martha Guzmán en una fiesta íntima donde todas portaron camisetas con el apodo Lady Nutella. La imagen de las tres mujeres con las playeras se viralizó en redes sociales, y muchos la interpretaron como una indirecta elegante para quienes la criticaron dentro y fuera del show.

¿El cuarto Noche asistió a la fiesta de bienvenida de Dalilah Polanco?

La única integrante de La casa de los famosos México que fue vista con Dalilah Polanco en su fiesta fue Elaine Haro. Fuera de ella, ningún otro exhabitante asistió al reencuentro, lo que llamó la atención de los fans.

Sin embargo, en redes sociales, los seguidores del Team Noche estuvieron muy pendientes de la celebración y no tardaron en lanzar comentarios negativos:

“Hambrienta”

“Las dos más odiosas de México”

“O sea, piensa que sí fue chiste lo de la Nutella… fue maldad lo que le hizo a Aarón”

“Segundo lugar que la gente le escogió”

“Ojalá le enseñen todo lo malo que hizo, no sólo los buenos comentarios”

“Todo su fandom afuera de su casa, todas las amigas vibran igual… obviamente las amigas tapándole todo, sean objetivas”

A pesar de las críticas, su equipo y fans salieron en su defensa, asegurando que Dalilah sigue dando contenido, mientras que los ganadores del Team Noche ya no generan conversación:

“Jajajaja amo que le hacen más rolas a Dalilah que a su Team Noche… y pegan más sus rolas, y Dalilah ni nadie tiene que pagar”

“Dal siendo icónica, me encanta que los tenga traumados”

“Ya me imagino a Dalí riéndose cuando lo vea”

“¿Pues no que votaban por Aldron? ¿O cómo? Ni en el reality dieron contenido y ahora están aquí”

Hasta el momento, Dalilah Polanco no ha respondido públicamente a las críticas que circulan en redes sociales sobre su participación en La casa de los famosos México 2025.