Dalílah Polanco empaca objeto deseado por Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025 y ¿se burla?

La gran final de La casa de los famosos México 2025 estuvo marcada por la emoción, la expectativa… y la controversia. La actriz Dalílah Polanco, una de las finalistas del reality, generó una fuerte reacción en redes sociales tras empacar discretamente (o no tanto) un producto de ‘La casa’. El gesto no solo fue visto como un acto simbólico, sino como una provocación directa hacia su compañero Aarón Mercury. ¿Qué sucedió exactamente?

Dalilah Polanco comió your del piso, lo cual desató comparaciones en redes / Especial

¿Por qué acusaban a Dalílah Polanco de “esconder” comida en La casa de los famosos México?

Fue durante el mes de agosto en La casa de los famosos México, que Dalílah Polanco protagonizó un momento tenso junto a Alexis Ayala (uno de los tantos), ya que decidió esconder ‘queso Oaxaca’ con el fin de que rindiera más. ¿Por qué lo hizo?

Una semana antes, según palabras de la propia actriz, los habitantes habían recibido una “codiciada” crema de avellanas, misma que se acabó de manera muy rápida, motivo por el que decidió guardar en el refrigerador el queso:

Sabes que ven que hay tres cosas y se comen dos y media y dejan tirada la otra. Es una cosa rara. Entonces, trato de escondérselos en el refri, que es ridículo, o escondo las cosas detrás de algo donde yo soy la que no alcanza. Pero, pues, para que les dure más, nos dure. Tengo que pensar en todo. La Nutella, la vez pasada, duró tres días Dalílah Polanco

Al ser “cachada” por Alexis en ese momento, Dalílah explicó que su intención era conservar mejor la comida, argumentando que algunos de los participantes no comprenden que los víveres deben compartirse entre todos.

En esta temporada, cabe destacar que Aarón Mercury era uno de los más grandes aficionados a la crema de avellana . Todavía en la última fiesta que reunió a todos los habitantes el jueves pasado, entró y comió un sandwich de crema de avellana y dijo que ahora no estaba “limitada”.

Dalilah Polanco esconde la comida en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Por qué dicen que Dalílah Polanco se “burló” de Aarón Mercury en la final de La casa de los famosos México?

Durante la última noche en La casa de los famosos México 2025, mientras todos los finalistas empacaban sus pertenencias, Dalílah Polanco fue captada por las cámaras guardando cuidadosamente un frasco de “Nutella”. Aunque pudiera parecer un detalle menor, lo hizo con un tono que en redes consideraron “burlón”. ¿Por qué lo tomaron así?

“Voy a ver si me cabe por aquí, a ver si sí, yo creo que sí me cabe por aquí (…) no puede ser que estoy haciendo esto, si hay una cámara prendida, es el momento. Presencia en este momento, en donde me estoy chin… lo más mejor que no se pudo llevar el niño Aarón” Dalílah Polanco

Este acto reavivó una vieja disputa de la temporada: Dalílah había escondido en más de una ocasión los frascos de crema de avellana justificando que los desperdiciaban. La situación se convirtió en uno de los momentos virales más frecuentes del programa, e incluso llevó a los fans a bautizarla en redes como “Lady Nutella” y a compararla con Mariana Echeverría, quien en una temporada pasada, hizo una dinámica similar al querer “controlar” el destino de la comida.

Aunque en plataformas digitales dicen que esa “Nutella” se la dio Facundo estando adentro, la acusan de mantener una “burla” hacia Aarón.

Estos son algunos de los comentarios que compartieron internautas en redes sociales:



“Ora que robándose jajajaja. Está guardando la Nutella que Facundo le regaló.”

“Aarón no necesita robarse la Nutella, afuera le regalaron muchas” y

“Qué triste se burlara de@Aaron Mercury y que ganara el segundo lugar. No se lo merecía.”

¿Por qué compararon a Dalílah Polanco con Mariana Echeverría en La casa de los famosos México?

En la segunda temporada de La casa de los famosos México, uno de los momentos más comentados y cargados de tensión fue el conflicto entre Mariana Echeverría y Briggitte. Todo se desencadenó por una disputa relacionada con unos mangos, que se convirtieron en el eje central del enfrentamiento entre ambas.

La situación comenzó cuando Mariana notó la desaparición de varios mangos que estaban destinados a la comida de todos los habitantes. Briggitte había tomado uno de los seis disponibles, y Mariana le pidió que lo devolviera para poder repartirlos de manera justa entre todos los participantes. Sin embargo, Briggitte se negó, argumentando que lo había tomado primero. Posteriormente, Mariana decidió guardar el mango en el refrigerador, pero más adelante Briggitte, con la ayuda de Gala, logró recuperarlo en una escena que los fanáticos bautizaron como la “Misión Imposible del mango”.

En su intento por esclarecer lo sucedido, Mariana se acercó a Briggitte, quien se encontraba en la cocina, y la acusó directamente de haber tomado los mangos, ya que la había visto cerca de ellos. Briggitte negó la acusación y defendió su postura, lo que provocó una acalorada discusión.

La situación escaló rápidamente cuando Mariana, visiblemente afectada, acusó a Briggitte de ser deshonesta y de mentir. Durante el enfrentamiento, ambas dejaron en evidencia sus diferencias respecto a cómo deberían manejarse los conflictos dentro de la casa, lo que terminó convirtiéndose en un choque de personalidades.

