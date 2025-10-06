Ganador de La casa de los famosos México: Poncho de Nigris y don Abel reaccionan al triunfo de Aldo de Nigris

La noche de la gran final de La casa de los famosos México 2025 estuvo llena de emociones encontradas. Tras semanas de convivencia, estrategias y momentos virales, Aldo de Nigris se consagró como el gran ganador de la tercera temporada del reality show. Su triunfo no solo sorprendió a muchos espectadores, sino que también provocó una ola de reacciones entre sus familiares, quienes siguieron la transmisión minuto a minuto.

¡El último congelados de La casa de Los famosos México 2025!

¿Cómo reaccionó Doña Alegría, la abuela de Aldo de Nigris, al triunfo del regiomontano en la final de La casa de los famosos México 2025?

La matriarca de la dinastía De Nigris vivió el triunfo con emoción. Doña Alegría, madre de Poncho y abuela de Aldo, protagonizó uno de los momentos más tiernos de la noche. Al confirmarse la victoria de su nieto, se levantó de su asiento gritando de felicidad y aplaudiendo frente a la pantalla.

Los presentes captaron el instante y lo compartieron en redes, donde los usuarios destacaron la alegría y orgullo que reflejaba doña Lety. Con lágrimas en los ojos, Doña Alegría festejó junto a sus seres queridos, recordando el estrecho lazo que siempre ha unido a los De Nigris, conocidos por su presencia constante en el medio del espectáculo.

Doña alegría y el tío Aldo celebrando que Aldito ganó 🫶🏻



ALDO APAGA LAS LUCES#AldoViral #LaCasaDeLosFamososMx



pic.twitter.com/DIWrTQof8b — Sayu♡ (@mtshikyu) October 6, 2025

Asi fue el triunfo de Aldo de Nigris de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué dijo Poncho de Nigris del triunfo de su sobrino Aldo en La casa de lo famosos México 2025?

Poncho de Nigris, tío de Aldo de Nigris, expresó una emoción desbordante tras conocer que su sobrino se consagró como ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025. Durante la transmisión en vivo de la final, Poncho no pudo contener las lágrimas y gritó de alegría frente a familiares y amigos reunidos para seguir el evento.

En sus palabras, celebró el logro de Aldo y destacó su esfuerzo y carácter:

“Ahí está el gran corazón de Aldo. Para todos los que no creían, a los que no creían en la estrategia (...) Los buenos siempre ganan”. Poncho de Nigris

Poncho también enfatizó el orgullo que siente por su sobrino, resaltando que su victoria es fruto de su dedicación y de la conexión que tuvo con el público a lo largo de los 71 días de convivencia en la casa. Su reacción fue celebrada en redes sociales, donde los seguidores del reality compartieron videos y comentarios sobre la emoción del tío de Aldo y la alegría familiar que se vivió en Monterrey.

Las reacciones de poncho, Marcela y konan cuando anunciaron que Aldo era el ganador 🥺



ALDO APAGA LAS LUCES#LaCasaDeLosFamososMx



pic.twitter.com/hSKDqtzKKv — Sayu♡ (@mtshikyu) October 6, 2025

¿Qué pasó con don Abel, el papá de Abelito, tras la final de La casa de los famosos México 2025?

Sin embargo, no todas las reacciones fueron de alegría. Don Abel, el papá de Abelito, quien obtuvo el tercer lugar con más de seis millones de votos, acaparó la atención del público por un momento que rápidamente se viralizó en redes. Durante la celebración posterior a la final, el hombre mostró una actitud seria y se apartó de su familia con los brazos cruzados, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una señal de molestia.

En videos difundidos en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), se observa cómo Abelito se dirige a abrazar a su novia y a su madre, mientras su padre parece alejarse. Algunos internautas especularon que el influencer le habría pedido apartarse utilizando la palabra “quítate”, lo que desató múltiples comentarios y teorías sobre su relación.

Más tarde, el señor Abel fue abordado por medios a las afueras del foro donde se grabó la final. Ante los reporteros, aclaró su sentir y envió un mensaje de agradecimiento a los seguidores de su hijo:

“Estamos felices, contentos. Gracias por el apoyo a Abelito, a todo México, a todo el país”. Don Abel

También opinó sobre la declaración de Aldo al querer compartir su premio con Abelito:

“Es una chulada de muchacho, qué bueno que la decisión la tomen ellos. La ambición nunca es buena” Don Abel

Pese a no haber ganado, Abelito fue recibido entre aplausos por sus compañeros del cuarto Noche, quienes lo felicitaron por haber llegado hasta el final.

“Estoy súper emocionadísimo, ya se me están acabando las palabras. Cada uno de los habitantes me complementaron” Don Abel

