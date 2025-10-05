Gran final de La casa de los famosos México 2025: ¿quién gana los 4 millones de pesos hoy 5 de octubre?

Tras 10 semanas de drama, lágrimas, risas y muchas estrategias, La casa de los famosos México llega a su gran final este domingo 5 de octubre, y promete ser una noche de emociones al límite.

La fiesta arranca desde la pregala a las 7:45 p.m., pero el momento cumbre será a las 8:30 p.m. en punto, cuando se enciendan las luces del escenario principal y se revele quién se lleva el premio millonario y el título de favorito del público.

La transmisión será en vivo por Las estrellas, y también podrás seguir cada detalle vía streaming en ViX Premium. ¿Estás listo para saber quién será coronado ganador?

La producción de "La casa de los famosos" podría estar engañando a los epsectadores

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos México 2025?

De los 15 famosos que entraron a La casa de los famosos México 2025, solo cinco sobrevivieron a las eliminaciones, las alianzas rotas y los retos más intensos. Ellos son:



Mar Contreras

Abelito

Shiky

Aldo de Nigris



Y aunque Alexis Ayala estuvo cerca, fue eliminado como sexto finalista en una gala que dejó a todos con la boca abierta.

'La casa de los famosos México' 2025

¿Ya votaste por tu finalista favorito de La casa de Los famosos México 2025?

Si aún no votas por tu finalista favorito, te dejamos el paso a paso de cómo votar y así ayudes a que sea el gran ganador de La casa de Los famosos México 2025.

Ingresa al sitio oficial:

Ve a www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota.

Escanea el código QR en pantalla:

Durante la transmisión en vivo por Las Estrellas, Canal 5 o ViX, aparecerá un código QR. Escanéalo con tu celular para ir directo a la página de votación.

Inicia sesión en ViX:

Si tienes ViX Premium, puedes emitir hasta 10 votos diarios.

Con una cuenta gratuita, tienes 1 voto por día.

Selecciona a tu finalista favorito:

Elige entre los cinco finalistas:

Mar Contreras

Abelito

Dalílah Polanco

Shiky

Aldo de Nigris

Confirma tu voto:

Haz clic en el botón “Votar” y listo. ¡Tu voto se contará al instante.!

Votaciones en La casa de los famosos México 2025

¿De cuánto es el gran premio de La casa de Los famosos México 2025?

El gran premio de La casa de los famosos México 2025 asciende a 4 millones de pesos, entregados en una tarjeta de débito especial al ganador o ganadora del reality show. Además, se ha confirmado que el campeón también recibirá un bono sorpresa adicional, cuyo contenido se revelará al final de la gala.

Este jugoso premio ha sido uno de los principales incentivos para los participantes durante las 10 semanas de competencia, junto con la exposición mediática y la posibilidad de relanzar sus carreras en el mundo del entretenimiento.