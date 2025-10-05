La casa de los famosos México 2025: filtran quién sería el ganador hoy 5 de octubre ¿Aldo de Nigris o Dalilah?

¡Se filtró el nombre del ganador! Aunque la gala final de La casa de los famosos México 2025 se transmite esta noche, en redes sociales ya se habla de quién podría coronarse como el gran triunfador de la tercera temporada. ¿De quién se trata? ¿Aldo se lleva el triunfo? o ¿Dalilah Polanco logra contra todo el hate coronarse ganadora? ¡Entérate!

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos México 2025?

Tras 10 semanas de encierro, polémicas, eliminaciones inesperadas y alianzas rotas, los cinco finalistas se preparan para conocer el resultado de las votaciones. Pero como ya es costumbre, las filtraciones no se hicieron esperar y los fans ya tienen sus apuestas listas.

La tercera temporada de La casa de los famosos México ha sido una montaña rusa de emociones. Desde el ingreso de figuras como Ninel Conde, Facundo, Mariana Botas y Adrián Di Monte, hasta las eliminaciones que dejaron al público con la boca abierta, el reality ha mantenido a millones pegados a la pantalla.

Con la salida de Alexis Ayala, se definieron los cinco finalistas que compiten por el premio de 4 millones de pesos:

Dalilah Polanco

Aldo de Nigris

Abelito

Shiky

Mar Contreras

Por otra parte, los eliminados de la competencia han sido:

Olivia Collins (primera eliminada)

Adrián Di Monte (segundo eliminado)

Ninel Conde (tercera eliminada)

Priscila Valverde (cuarta eliminada)

Mariana Botas (quinta eliminada)

Facundo (sexto eliminado)

Elaine Haro (séptima eliminada)

El Guana (octavo eliminado)

Aarón Mercury (noveno eliminado)

Alexis Ayala (sexto lugar en la competencia)

Alexis Ayala y finalistas de La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales y canva

¿Quién ganará La casa de los famosos México 2025 según las encuestas?

De acuerdo con una encuesta publicada por Vaya-Vaya, Aldo de Nigris lidera las preferencias del público con una ventaja considerable. Su carisma, liderazgo y momentos emotivos dentro de La casa lo han convertido en el favorito para llevarse el primer lugar.

Este sería el posible orden de salida de los finalistas, según las votaciones:



Aldo de Nigris – 44% Dalilah Polanco – 40% Abelito – 9% Mar Contreras – 4% Shiky – 3%

Recuerda que las encuestas que circulan en redes sociales solo muestran la preferencia del público, por lo que no será hasta esta noche que conozcamos el verdadero resultado en la gala de la final.

¿Cómo votar por tu finalista favorito en La casa de los famosos México?

Cabe recordar que las votaciones siguen abiertas, y aún puedes apoyar a tu favorito. Si aún no has votado, estás a tiempo. Hay dos formas de hacerlo:

Código QR: Aparece durante las galas y pregala en la transmisión de ViX. Sitio oficial: Puedes ingresar directamente y seleccionar al habitante que quieres apoyar.

Si tienes membresía ViX, puedes votar hasta 10 veces al día, lo que aumenta las posibilidades de que tu favorito gane. La cuenta regresiva ya comenzó, y cada voto cuenta.

¿Dónde y a qué hora ver la gran final de La casa de los famosos México 2025?

La gala final será un evento imperdible. Aquí te dejamos los horarios y opciones para verla:



Pregala ViX : 7:45 p.m. a 8:30 p.m.

: 7:45 p.m. a 8:30 p.m. Gala oficial : 8:30 p.m. a 11:30 p.m., conducida por Galilea Montijo .

: 8:30 p.m. a 11:30 p.m., conducida por . Postgala ViX: Desde las 11:30 p.m. con Ricardo Margaleff y Wendy Guevara.

Opciones para ver la final:



Televisión : Canal 2, Las Estrellas.

: Canal 2, Las Estrellas. Plataforma ViX : Con tu cuenta activa.

: Con tu cuenta activa. Sitio oficial de Las Estrellas: En la sección EN VIVO con cuenta IZZI.

En cualquier dispositivo será posible ver en directo la última gala y descubrir quién se consagra como el ganador de la tercera temporada.