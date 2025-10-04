Abelito lanza poderosa propuesta sobre el premio de La casa de los famosos México y genera controversia

En un momento inesperado durante la transmisión 24/7 de La casa de los famosos México 2025 en ViX, Abelito sorprendió a sus compañeros finalistas con una propuesta que encendió las redes sociales y dividió opiniones entre los fanáticos del reality, no solo por la sugerencia, si no por la reacción de sus compañeros. ¿Qué sucedió exactamente?

Abelito contó cuando cochó un carro por culpa de una protesis / Facebook

¿Quiénes son los cinco finalistas de La casa de los famosos México?

La tercera temporada de La casa de los famosos México está llegando al final, un habitante de los 15 que ingresaron hace casi 10 semanas será el que apague las luces y se quede con el gran premio de cuatro millones de pesos.

El pasado miércoles 1 de octubre salió Alexis Ayala, quien se convirtió en el sexto lugar de esta temporada, dejando a su “manada” con quienes convivió de principio a fin.

Fue así que el público decidió que los cinco finalistas son:



Abelito

Aldo de Nigris

Dalílah Polanco

Mar Contreras

Shiky

¿Quién es tu favorito?

Lee: Mar Contreras y Aldo de Nigris protagonizan momento candente en La casa de los famosos México ¿Infidelidad?

Votaciones de ‘La casa de los famosos México’ hoy 2 de octubre / Redes sociales

¿Qué propuesta hizo Abelito a los habitantes de La casa de los famosos México sobre el premio de cuatro millones de pesos?

La tarde de este viernes 3 de octubre en La casa de los famosos México, Abelito hizo una propuesta a los demás habitantes que entre broma y broma, parecía tener un poco de picardía y “sinceridad”, en torno al gran premio de cuatro millones de pesos. En la plática dijo:

“No sé qué digan ustedes, pero podemos repartirnos el premio. Para todos quedar en primer lugar.” Abelito

Aunque la propuesta tenía tintes de compañerismo y equidad, la reacción de los otros participantes dejó claro que no estaban interesados en ese tipo de pacto. La mayoría lo ignoró por completo, generando tanto memes como discusiones en redes sociales sobre si fue una muestra de egoísmo o simplemente parte del juego.

Lejos de generar una conversación seria, la propuesta de Abelito fue rápidamente desestimada, o peor aún, ignorada. Aldo De Nigris, Mar Contreras y Shiky ni siquiera se molestaron en contestarle. Continuaron su rutina de ejercicios como si no hubieran escuchado nada. Por su parte, Dalílah Polanco se limitó a decir "¿Qué?” varias veces, sin mostrar real interés o disposición para entablar el diálogo.

Te puede interesar: Mar Contreras hace comentario “subido de tono” a Adrián di Monte y en redes la tachan de “buscona”

¿Cuándo y dónde ver la gran final de La casa de los famosos México 2025?

La esperada final de la tercera temporada de La casa de los famosos México se celebrará el próximo domingo 5 de octubre a las 8:30 p.m. (hora del centro de México) y terminará a las 11:30 p.m.

Este evento marcará el cierre de 10 intensas semanas de competencia y será transmitido en vivo a través del canal Las estrellas y la plataforma ViX, donde finalmente se anunciará quién de los cinco finalistas se llevará el premio.

Si deseas apoyar a tu favorito, puedes hacerlo accediendo a la sección “Vota” del sitio oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota. Además, durante la emisión, aparecerá un código QR en pantalla que te llevará directamente al sitio de votación.

Los usuarios con suscripción a ViX Premium podrán emitir hasta 10 votos diarios, mientras que quienes usen la versión gratuita solo podrán votar una vez al día.

Lee: Alexis Ayala, tras eliminación de La casa de los famosos México’, envía mensaje a Guana’ por polémica crítica