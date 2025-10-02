Alexis Ayala, tras eliminación de La casa de los famosos México’, envía mensaje a Guana’ por polémica crítica

Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista de ‘La casa de los famosos México 2025’. Tras salir del reality, el actor, entre otras cosas, aprovechó para hablar sobre el comentario polémico que hizo sobre ‘el Guana’ durante su estancia en el reality.

¿Cuál fue el comentario polémico que hizo Alexis Ayala sobre ‘el Guana’ en La casa de los famosos México?

Hace algunas semanas, Alexis Ayala, integrante del team Noche, se dijo sumamente cansado de las constantes interpretaciones de José Luis Rodríguez, nombre real de ‘Guana’. Afirmó no entender por qué el conductor se creía “cantante”, cuando realmente solo era un “ensamble de teatro musical”.

“¿Te digo una cosa? Al chile, se va a oír bien c… lo que voy a decir, ¿qué v… tiene que estar cantando todos los p*tos días si no es cantante? Es un ensamble de teatro, ca…, hace teatro musical. No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor, no tiene que tener la hora del trovador, no tiene que hacer un remate de cada cosa que la gente dice, mejor brilla de vez en cuando”, expresó.

El comentario no pasó desapercibido en redes sociales y muchos usuarios, incluyendo algunos colegas del integrante de ‘Me caigo de risa’, consideraron las palabras del actor como “ofensivas”, alegando que estaba “demeritando” el trabajo del presentador.

Cuando salió de ‘La casa’, ‘el Guana’ fue cuestionado sobre este asunto. En respuesta, simplemente manifestó sentirse muy orgulloso de lo que ha logrado a lo largo de su carrera teatral. Incluso, bromeó diciendo que su novia también suele quejarse de que canta casi todo el tiempo.

“Estoy bien orgulloso de ser ensamble desde que inició. He conocido gente talentosa y el ensamble teatral en nuestro país no le pide nada a otros como en Broadway, Londres, España, Argentina”, puntualizó.

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre el comentario que hizo sobre ‘el Guana’?

Durante la postgala tras su eliminación, Alexis Ayala, esposo de Cinthia Aparicio, señaló que ya era consciente de toda la polémica que causaría su comentario sobre ‘el Guana’. No obstante, dejó claro que su intención jamás fue poner en duda el gran talento que tiene.

“Lo hice totalmente consciente de que estaban las cámaras, lo hice muy tarde, yo casi nunca usé malas palabras dentro de la casa y en ese momento lo usé. Yo siempre le dije a Guana que era muy talentoso. Jamás hablé de su talento, jamás puse en duda a la persona o el caballero que es”, manifestó.

Aunque Alexis mencionó que su objetivo siempre fue crear una confrontación con el exintegrante del ‘team Día’ para desestabilizarlo, resaltó que no quería ofenderlo, por lo que le ofreció una disculpa, si sus palabras lo lastimaron.

“Lo que dije fue: '¿Por qué tiene que estar cantando?’. Y se lo dije a mi gente y sabía que eso se iba a ir a cine. Yo no sabía que Guana se iba a ir, a quien quería yo desestabilizar era a Guana y que tuviera un enfrentamiento conmigo. No pongo en duda su talento y si les digo esto, con esta consciencia lo hice y me van a decir: ‘Ay no’. Está en todas las redes, sabes qué, están volteando a ver más a Guana, porque es muy talentoso y fue sin duda el mejor jugador de la casa, ahora si lo tomó a mal, pues ni modo, le pido una disculpa” ‘El Guana’

Hasta el momento, ‘el Guana’ no se ha pronunciado ante las disculpas de Alexis Ayala. En tanto que sus fans han festejado la eliminación de este último del reality.

¿Cuándo y dónde ver la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’ se realizará el próximo domingo 5 de octubre, a las 8:30 pm. Se podrá sintonizar mediante el canal de Las estrellas o la plataforma de VIX.

Tras la eliminación de Alexis Ayala, los cinco fialistas son:

Aldo de Nigris

Abelito

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Shiky