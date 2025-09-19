Esposa de Alexis Ayala borra fotos de viajes con actor, ¿divorcio o estrategia?

En medio de un acalorada discusión en la pasada cena de nominados, Alexis Ayala confesó a Dalilah Polanco en “La casa de los famosos México” que estuvo a punto de quitarse la vida.

Esta tensa confesión corresponde a uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando atravesó una etapa muy difícil de la que logró salir adelante.

¿Por qué Alexis Ayala pasó por una crisis económica?

Alexis Ayala recordó que sufrió una malformación en el corazón y un infarto, su carrera profesional se detuvo por completo, por lo que pasó a estar “quebrado económicamente” y reveló vivir uno de los momentos más difíciles de su vida.

"¿Sabes que intenté quitarme la vida, Dalílah? ¿Sabes eso? ‘León a punto de morir’, pero no me quité la vida. Dios no quiso, no pude”, dijo Alexis.

Luego de que Alexis Ayala hablara de sus problemas de dinero, en redes internautas criticaron fotos de sus viajes con su esposa. / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

Esta inactividad no solo afectó su autoestima, sino que lo dejó en una fuerte crisis económica. Por otra parte, agregó que este episodio nunca lo había contado, ya que, para él no vale la pena, en sus palabras “Vivir es increíble”.

Cabe señalar que Alexis Ayala reveló en las primeras semanas de La casa de los famosos México que estaba pasando por un momento económico muy complicado que incluso había tenido que vender su casa semanas antes de entrar a “La casa de los famosos México”.

“La venta de la casa se resolvió el miércoles, antes de entrar aquí, antes de que me encerraran” y explicó que tomó esta decisión con el objetivo de no despedir a quienes trabajan con él.

Viralizan lujos y viajes de Alexis Ayala tras hablar de su crisis económica

No obstante, su testimonio generó polémica. En redes sociales muchos usuarios pusieron en duda la supuesta bancarrota del Alexis Ayala, pues el actor quien aseguró que viene de una racha en crisis económica.

En redes internautas compartieron fotos de su Instagram, en el cual Alexis Ayala mostraba viajes por Europa, cenas en restaurantes exclusivos y regalos lujosos, como un anillo Tiffany para su esposa Cinthia Aparicio, así como bolsos de marcas como Hermès y Louis Vuitton.

Aseguran que esposa de Alexis Ayala borró fotos de sus viajes y lujos en redes

Según la periodista Ana María Alvarado, la esposa de Alexis Ayala tomó medidas drásticas tras la viralización de varias imágenes y, en un intento por neutralizar la polémica, decidió eliminarlas de sus redes sociales para evitar más controversia. Sin embargo, las fotos ya habían circulado en internet y hasta fueron utilizadas para crear algunos memes.

“La gente corrió al perfil de su esposa y empezaron a sacar fotos de sus bolsas caras, viajes a París, el anillo que le dio, sus viajes por aquí y por allá y claramente no concuerda decir que estuvo quebrado económicamente con las fotos que subía su mujer. De inmediato, la esposa empezó a borrar las fotos de sus viajes de las redes sociales”, comentó en su canal de Youtube.

“El dilema es que cuando vas a dar un discurso hay que tener cuidado con lo que publicas en tu perfil, porque no puedes decir que andas quebrado y al mismo tiempo mostrar viajes, bolsas, joyas y cosas caras; en redes le recriminaron”, finalizó.

¿Quién es Cynthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala?

Cinthia Aparicio nació el 20 de febrero de 1993

Ha participado en varias telenovelas destacadas, entre ellas Simplemente María (2016), Mi adorable maldición (2017), La usurpadora (2019), Si nos dejan (2021-2022), El amor invencible (2023) y Juegos de amor y poder (2025).

Cinthia conoció a Alexis durante las grabaciones de Si nos dejan. La relación se hizo pública en 2021, se casaron por lo civil en junio de 2023 y celebraron su boda religiosa en noviembre de 2023 en la Basílica de Guadalupe.

En teatro, ha destacado en obras como Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres!, compartiendo escenario con su esposo Alexis Ayala.

